中元普渡「11禁忌」！整箱飲料要拆開...以免好兄弟搶成一團

▲楊登嵙提醒，中元普渡留意「11件」事情，別不小心惹怒「好兄弟」。（圖／楊登嵙提供）



實習記者劉雪兒／綜合報導

今（2）日是農曆七月十五日，各公司、民眾都會舉辦普渡儀式，不過中元普渡祭祀時有些禁忌要注意，以免因疏忽招來惡運。知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，中元普渡有「11件事」要特別注意，做錯可能會惹好兄弟生氣！

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▲依照民間習俗，農曆7月要準備山珍海味宴請「好兄弟」。（示意圖／CFP）



1. 宜午後祭拜：由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

2. 宜在戶外拜：普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現在有許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

3. 供品插柱香：每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

4. 整箱拆開來：若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5. 放清水毛巾：祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

6. 沖煞要迴避：當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

7. 不可燃鞭炮：既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

8. 不可說姓名：一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

9. 服裝要端莊：祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

10. 不可亂說話：在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。