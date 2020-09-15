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沒到庭聽太陽花宣判…司改會參加記者會遭擋PO文　法院澄清經過

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▲北院召開記者會，說明太陽花馬英九無罪理由 。（圖／記者羅志華攝）

▲司改會不滿無法參加記者會，在臉書質疑法院做法，台北法院發新聞稿澄清經過。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

部分太陽花323強制驅離中受傷的民眾，在民間司法改革基金會律師協助下，向前總統馬英九等人提告殺人未遂，北院法官於15日宣判無罪當下，本已備好判決理由，供當事人或司改會律師參考，不料現場確認卻無人應答，便在宣讀主文後，請媒體至記者會發問，事後司改會卻以欲參加記者會遭阻擋，質疑台北法院作業合理性，北院發新聞稿澄清經過。

新聞稿指出，司改會律師於本案6月3日辯論終結時，就已知道宣判期日及地點，只要今日到庭，便可聽取判決理由，但只見法庭被記者塞得滿滿，法官確認有無當事人及代理人到場卻無人回應，便依一般流程宣讀主文，並請現場媒體至記者會現場等待。

但司改會宣判後想參加記者會遭拒，在臉書質疑法院此做法的合理性，並依《釋字689號》新聞自由保障，主張任何人都可採訪，並將正式發文詢問台北法院。

台北法院表示，法庭宣判，是讓當事人或代理人了解判決理由的地方，而記者會，則是透過媒體報導，讓民眾了解公開審理案件資訊的場合，司改會自訴代表不來聽判，卻質疑記者會只給媒體參加的合理性，應該是有所誤解。

台北法院表示，因應不同場合，分別處理不同資訊的揭露，在流程上已相當合理，事後也將判決理由新聞稿，上傳司法院專區公開，並透過新聞稿，澄清外界的質疑，避免加深誤會。

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