蘋果發表會詳細流程被爆料曝光！　4款硬體新品和1款蘋果服務搶先看

記者陳心怡／台北報導

蘋果（Apple）的新品發表會將於台灣時間16日（週三）凌晨1點舉辦，許多果迷引頸期盼。外媒也提前曝光了這次發布會的流程，發布會共分為5個部分，時間長度為1小時17分鐘，一共會發布4款硬體新品和1款全新的蘋果服務。以下是媒體爆料的發表會具體流程：

▲Apple發出2020秋季新品發表會邀請函。（圖／翻攝自Apple官網）

1:00-1:21 Apple one

為了普及蘋果的各種付費服務，蘋果公司將推出全新的「Apple One」服務。這項服務收費分級，欲提供給使用者更多選擇，讓更多人進入蘋果生態圈，也有助為蘋果帶來更多的經常性收入，「Apple One」訂閱內容將包括蘋果的音樂、電視、遊戲、新聞、健身和記憶體等服務，例如 Apple TV +、Apple News + 和 Apple Arcade 等。

▲蘋果擬推新套裝服務「Apple One」。（圖／Apple官網）

1:22-1:34 iPad（2020）

作為一款入門級的iPad，本次依舊是常規的硬體升級，是10.2吋的LCD螢幕，處理器從去年的A10升級到A12，其他方面沒有太大的變化，這款iPad最值得期待的應該是售價和容量。

1:35-1:51 iPad Air（2020）

iPad Air（2020）將採用iPad Pro系列的外觀設計，最大的不同是少了Face ID，新增了側邊指紋識別，另外也極有可能使用全球首發蘋果A14晶片，帶來更強悍的性能和續航體驗。iPad Air（2020）很有可能成為一款熱門產品，因為消費者花更少錢，就能體驗到二代Apple Pencil和全新的巧控鍵盤。

▲iPad Air 渲染圖。（圖／取自instagram／apple_idesigner）

1:52-2:05 Apple Watch Series 6

根據目前的爆料，Apple Watch S6所搭載的晶片是採用基於A13處理器所改的S6晶片，支援血氧感測功能、時時運作的高度計等，螢幕採用OLED，外觀更耐看且會推出新顏色與新的錶帶材質，只不過果粉最關心的續航能力並沒有進一步提升，不過將支援快充功能。

2:06-2:17 Apple Watch SE

較便宜的Apple Watch SE手錶，則將採用S5晶片，一樣擁有時時運作的高度計，而其他功能則與先前的產品差不多。

▲蘋果發表會將推出兩款Apple Watch。（圖／路透）