17歲夜唱蹲牆角躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」　網驚：是守護靈

▲KTV夜唱時段，通常會有警察臨檢。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享17歲時，和朋友一起去夜唱遇到的詭異事件，因為未滿18歲，在警察臨檢的時候躲在陽台的牆角，當她要爬上階梯躲在水塔後方時，身後突然有股力量拉著她的衣角，並傳出微弱的聲音「別上去」。事後她回到躲藏的牆角，竟發現陽台驚人的真面目。

原PO在臉書「靈異公社」發文，17歲時跟著朋友一起去KTV夜唱，凌晨5時突然有警察進來臨檢，同包廂的好友建議她可以到音控室外的陽台躲著。音控室的小姐告訴原PO，「等警察走了會再叫你出來。」原PO走到陽台時，發現牆角有個水塔，心想若爬上階梯躲在水塔後面，警察開門也不會發現我，而且還有玻璃保護，不會掉下去。

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原PO要踏上第二層階梯時，突然感覺到身後有一股力量拉著她的衣角，耳邊傳來微弱的聲音「別上去」，下秒音控室的小姐便告訴她警察走了。要離開KTV時，她拿著飲料想跟音控室的小姐道謝，剛好遇到對方打掃完要下班，便順手把掃把拿到陽台放。

▲原PO在爬階梯時，徒然有股力量拉住她。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這時原PO突然發現，這陽台跟當時看到的不一樣，「手往前一伸，發現竟然是空的，根本就沒有玻璃窗，探頭從陽台望下去，毫無遮避物的直接望向1樓平面的機車停車場」。她當下驚覺，「若當時爬上階梯越過陽台，以為有窗戶護著我，但其實沒有窗戶，掉下去也沒有阻礙物撐著，從13樓掉下去，只有死路一條」。

貼文一出之後，許多網友在底下留言，「幸好沒事，冥冥中有好心的祂拉妳一下」、「可能是守護神守護著」、「我還沒遇過KTV5點臨檢的」、「那聲音應該是你的守護神」、「是祂救了你耶，真的要感謝祂」。原PO也在留言區寫道，「其實我也不知道是誰，可能是守護靈吧，至少我到現在是這樣相信的。」