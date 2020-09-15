　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購。（圖／翻攝百度）

▲百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏。（圖／翻攝百度）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏15日表示，他預測在5年之內，無人駕駛技術會進入規模化商用階段，交通擁堵將大大緩解，中國的一線城市將不再需要限購、限行，

李彥宏在百度世界2020大會上指出，從技術的角度來看，無人駕駛技術5年內進入規模化商用階段完全可以做到，交通事故發生率可以大幅降低。

▼百度Apollo自動駕駛。（圖／翻攝百度）

▲▼百度Apollo自動駕駛。（圖／翻攝百度）

李彥宏認為，真正能夠影響到每一個人出行和生活的是AI技術對整個大交通的改變，通過測算，以車路協同為基礎的智能交通基礎設施建設，將能夠提升15% 至30%的通行效率，從而為GDP貢獻2.4% 至4.8%的絕對增長。

大會上，百度Apollo自動駕駛首次亮相了無人駕駛的重要配套服務「5G雲代駕」，該服務基於5G、智慧交通、V2X 等新基建設施，可為無人駕駛系統補位。

例如，在面對臨時道路變更或交通管制等情況，接到求助請求後的「5G雲代駕」可以接管無人駕駛車，改為平行駕駛狀態，幫助車輛解決問題。

此外，Apollo也在解決自主泊車問題，搭載百度Apollo自主泊車解決方案的威馬新車型2021年初就會上市銷售，這是中國首個搭載L4級自主泊車功能的車型。

▲▼百度Apollo自動駕駛。（圖／翻攝百度）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
1歲童墜4樓亡　「窗前玩耍」最後畫面好心痛
林書豪決定離開中國哭了！　北京首鋼回應了
家人被水沖走　搜救員氣炸曝盧妻生還喊「車100多萬先拖上岸」
快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」
花博公園遛狗　貴賓狗慘遭「未繫繩比特犬」當場咬死
女星家中煮飯「下半身只穿內褲」　白上衣超透明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

最快11月！　大陸「普通民眾」就可接種新冠疫苗

男大生傳簡訊大罵「底層豬」！外送員淡定吐12字…秒顯人品差距

國中歷史狂砍中國史！　人民日報：「獨」害島內下一代

胡錫進稱「求和說」被誇大！　呼籲兩岸繼續加強交流

中國對美16項商品「排除加徵關稅」延期　時效一年

邊境關係緊張　中國駐印度大使：兩國是夥伴不是對手

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

12港青偷渡台灣被「送中」　林鄭月娥：只有1人涉違反港國安法

中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

最快11月！　大陸「普通民眾」就可接種新冠疫苗

男大生傳簡訊大罵「底層豬」！外送員淡定吐12字…秒顯人品差距

國中歷史狂砍中國史！　人民日報：「獨」害島內下一代

胡錫進稱「求和說」被誇大！　呼籲兩岸繼續加強交流

中國對美16項商品「排除加徵關稅」延期　時效一年

邊境關係緊張　中國駐印度大使：兩國是夥伴不是對手

換內湖透天！帶爸媽「三代同堂」...住3年嚇壞：像被坑了

理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

吳克群首曝兒時恐怖回憶　二度走過鬼門關前...還親見好友險喪命！

內馬爾因種族歧視暴怒　馬賽副隊長再把他頭像P圖在狗身上惡搞

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

金曲31／王若琳跳脫「包裝」首叩關歌后：我相信我想做的是應該做的！

北京首鋼官宣「林書豪希望回到NBA」　發聲明道別：永遠一家人

大陸熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

男大生大罵底層豬！外送員淡定吐12字網讚爆

大陸今發射長征火箭　點名從「中國台灣島」上空飛過

台男狠殺陸妻「摺疊塞行李箱」拋海　

選前加碼「台灣牌」！港媒曝美國目的

央視稱「求和」傷感情　張競：「這人」用詞藏政治信號

對準台灣？解放軍夜間試射東風-11

國民黨不去海峽論壇　國共不信任加深

沒回小孩班上群組被提醒！爸哭：我關心啊

準新娘討128萬聘金、642萬新房！白T男當街暴打她

中國研發「6比特超導量子計算雲平台」上線

上海直擊／入住隔離先領神秘「小水桶」 「如廁後」記得消毒

更多熱門

相關新聞

NIO股價成長472%李彥宏身價增6倍

NIO股價成長472%李彥宏身價增6倍

百度創辦人李彥宏的電動汽車初創公司NIO，自今年5月下旬以來上漲了472％，讓他重新加入全球億萬富翁行列。合肥地方政府在內的投資者在6月投入50億元人民幣（約新台幣210億元），成為NIO從谷底翻盤的契機。

台塑攜手台灣大打造「柯博文」　推動5G工商業用自駕車

台塑攜手台灣大打造「柯博文」　推動5G工商業用自駕車

印度封殺106款中國App！微博、百度也入列

印度封殺106款中國App！微博、百度也入列

特斯拉撞貨車自動輔助駕駛出包？

特斯拉撞貨車自動輔助駕駛出包？

過彎自摔！重機秒啟自動駕駛　他狂奔375m↑追不到

過彎自摔！重機秒啟自動駕駛　他狂奔375m↑追不到

關鍵字：

百度李彥宏無人駕駛無人車apollo

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面