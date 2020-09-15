百度李彥宏：無人駕駛5年內全面商用　一線城市不再需要限行限購

▲百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏。（圖／翻攝百度）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏15日表示，他預測在5年之內，無人駕駛技術會進入規模化商用階段，交通擁堵將大大緩解，中國的一線城市將不再需要限購、限行，

李彥宏在百度世界2020大會上指出，從技術的角度來看，無人駕駛技術5年內進入規模化商用階段完全可以做到，交通事故發生率可以大幅降低。

▼百度Apollo自動駕駛。（圖／翻攝百度）



李彥宏認為，真正能夠影響到每一個人出行和生活的是AI技術對整個大交通的改變，通過測算，以車路協同為基礎的智能交通基礎設施建設，將能夠提升15% 至30%的通行效率，從而為GDP貢獻2.4% 至4.8%的絕對增長。

大會上，百度Apollo自動駕駛首次亮相了無人駕駛的重要配套服務「5G雲代駕」，該服務基於5G、智慧交通、V2X 等新基建設施，可為無人駕駛系統補位。

例如，在面對臨時道路變更或交通管制等情況，接到求助請求後的「5G雲代駕」可以接管無人駕駛車，改為平行駕駛狀態，幫助車輛解決問題。

此外，Apollo也在解決自主泊車問題，搭載百度Apollo自主泊車解決方案的威馬新車型2021年初就會上市銷售，這是中國首個搭載L4級自主泊車功能的車型。