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16歲少年揪國中好友夜衝五指山　失控「猛撞燈桿」重傷亡

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▲▼16歲少年騎車在汐萬路三段自摔身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲16歲少年騎車在汐萬路三段自撞電桿身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

新北市汐止區13日凌晨4時許，一名16歲少年與4名國中同學相約騎車夜遊，在前往五指山途中行經汐萬路三段不慎自撞電線桿，少年當場失去生命跡象，被送往國泰醫院急救仍因傷重宣告不治。警方已將同行的友人帶回調查，並通知他們家長到警局，同時在事故現場採證釐清事故原因。

據了解，16歲蔡姓少年與同齡的林姓、洪姓、張姓男同學及何姓女同學相約騎車夜遊，事發時正準備前往五指山看日出，行經汐萬路三段時，打滑失控撞上路邊電線桿，蔡男當場重傷沒有呼吸心跳，同行友人發現趕緊停車報警。

▲▼16歲少年騎車在汐萬路三段自摔身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼16歲少年騎車在汐萬路三段自摔身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車龍頭毀損，地面留下血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後，發現蔡男全身多處受傷，趕緊將他送往汐止國泰醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。警方在現場進行採證，發現蔡男摔車後在地面留下約15公尺長的刮地痕，電線桿旁留下一灘血跡，蔡男所騎的機車龍頭毀損，後照鏡破裂。

同行友人表示，當時共有5個人分騎4輛機車出遊，蔡男騎在第三輛，沒看到他自摔的過程，並不知道事故發生原因。警方經查證身份，發現4名騎士均未考領駕照，除依法開單舉發外，同時派員到醫院，將對蔡男進行抽血以確認其是否涉及酒駕，確切事故原因有待調查釐清。

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