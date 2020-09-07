5.1「極淺層」地震襲伊朗！40餘棟房屋倒塌　至少30人輕重傷

▲伊朗5.1強震。（圖／翻攝自USGS）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗北部戈勒斯坦（Golestan）在當地時間6日晚間21時34分左右，發生規模5.1地震，深度僅10公里，造成至少40棟建築受損，34人受到輕重傷，還有人遭到活埋，傷亡人數恐再攀升。

根據「美國地質調查所」（USGS）數據顯示，戈勒斯坦省拉米揚市（Ramian）當地地時間6日晚間21時34分（台灣時間7日1時30分）左右，發生規模5.1地震，深度僅10公里，屬於極淺層地震。

這場地震造成至少40棟建築受損，部分完全倒塌，34人受到輕重傷，根據救難人員說法，大部分都民眾都是在逃離住家的過程中受傷。目前已安置至少30人到緊急避難中心，國際紅十字與紅新月救援隊（Red Crescent rescue teams）也正在評估當地村莊的受損狀況。