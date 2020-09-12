美軍指揮機飛越台灣南方海域　4架B-1轟炸機抵關島！高清照曝光

▲美軍宣布4架B-1轟炸機抵達關島。（圖／翻攝自Facebook／u.s. pacific air forces，下同）

記者葉國吏／綜合報導

又有美軍機飛越台灣海域！美國太平洋空軍 （Pacific Air Forces）臉書宣布，4架B-1槍騎兵戰略轟炸機抵達關島安德森空軍基地；另外時常關切美軍動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）也發文表示，美軍1架E-8C指揮機，在11日飛越台灣南方海域。

▲▼網站同時發佈轟炸機抵達關島的落地照片。

美國太平洋空軍網站發文指出，4架B-1槍騎兵戰略轟炸機，10日起飛並於11日抵達關島安德森空軍基地，參與「轟炸機特遣隊」任務。網站同時發佈轟炸機抵達關島的落地照片，並表示4架轟炸機與機上200名飛行員，在未來將執行戰略震懾任務，以加強印度太平洋地區基於國際規則的秩序。

另外，時常關切美軍動態的「飛機守望」（Aircraft Spots）推特也發文表示，美軍E-8C指揮機11日也被發現飛越台灣南方的巴士海峽，推測應該是執行南海任務後飛返基地時經過巴士海峽。

▼「飛機守望」（Aircraft Spots）推特也發文表示，美軍E-8C指揮機11日也被發現飛越台灣南方的巴士海峽。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）