A片網驚見少女被「多人性侵」！老司機心痛報案　揪出未成年群狼

▲少女被強押床上性侵。（圖／翻攝自優酷視頻）



記者崔子柔／綜合報導

近日一段「少女遭多名男生性侵」的影片在大陸被瘋傳，讓網友看了氣得向警方報案。河北邢台市警方10日調查結果指出，事發地在河北省，涉案男性全都未成年，不方便透露更多資訊，目前已將他們逮捕。

綜合《澎湃新聞》、《新浪新聞》等陸媒報導，從影片中可見，穿著白色上衣的少女被多名男生強壓在床上，她不斷掙扎喊著「住手，放開我」，可惜仍被得逞。

涉案男子不但用手機錄下影片，不斷朝鏡頭露出詭異微笑，還用娃娃摀住少女的嘴巴，試圖阻止她喊叫。

有網友看了實在不忍，決定向中國網路違法犯罪舉報網站檢舉，他表示，「一群男孩強行與一名女孩發生性關係，女孩全程有抗拒，視頻內容實在讓人痛心，望您們可以調查一下，救救視頻中的女孩吧！」

邢台市警方10日公布，事發地在河北，且涉案嫌犯均未成年，不方便透露更多資訊，已經全數逮捕，仍須進一步調查詳細案情。

大陸網友看了紛紛憤怒表示，「對未成年的保護不是拒絕回答的理由。現在只希望一切儘快調查清楚，保護受害者，嚴懲罪犯！無論他們幾歲」、「這幾個罪犯，如果未滿14周歲，別說是輪奸少女了，就是把少女X了，也有未成年保護法罩著他們」、「保護的應該是未成年的受害者，懲罰的應該是未成年的施害者。請完善一下未成年人的法律。善惡有報，公序良俗！」

▼該事件引起網友不滿。（圖／翻攝自微博）

