縱狼出柙？猥褻少女強制治療9年...黔驢技窮　再犯率45%竟獲釋

▲彰化盧男猥褻少女判囚1年，之後轉入培德醫院強制治療台中高等法院。（圖／資料照）

記者李忠憲、黃宥寧／台中報導

彰化一名盧姓男子，13年前闖入民宅猥褻一名少女，遭判刑判處1年徒刑，另與詐欺及妨害自由等案件合併執行3年5月，2011年6月縮短刑期執行完畢，但他並沒出獄，轉向台中監獄附設培德醫院進行強制治療。11日台中高分院依據評估決議結果，認為盧男再犯危險已顯著降低，裁定准予停止強制治療，盧男可重獲自由。



▲猥褻。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

檢方指出盧南2001年就曾犯下妨害性自主案件，遭判刑5年定讞，也在2004年假釋出獄。2007年，盧男色慾薰心竟闖入民宅，猥褻13歲的少女，遭判刑1年，也因「闖入民宅、詐欺、妨害自由」等罪，合併執行3年5個月。

2008年3月，盧男入獄服刑，至2011年8月25日執行完畢，但期間他被評估小組評估認他有再犯危險之虞，甚至往後每年都被認為有繼續強制治療必要，雖然他也多次提出異議，但皆被合議庭駁回。

直到今年3月，鑑定評估13名委員，有12名同意停止強制治療，僅只有一名反對，而其餘12名委員認為這治療超過9年，已經是「黔驢技窮」，所以建議放盧男出去，以吃藥換取不犯罪，並輔以電子監控。據了解彰化地檢署發文給台中高分檢請示，台中高分檢認為根據罪犯篩選評估表項目，盧男評估指數指出他的再犯率是「45％」，並沒有顯著降低，應該繼續強制治療。

盧男提出聲明異議，強調自己名為強制治療，卻是形同坐監牢，入監服刑至今已逾12年，已為自己的犯行付出慘痛代價，實無繼續接受刑後治療的必要，漫長9年強制治療，他已深感悔悟，下定決心永不再犯，聲明撤銷繼續治療。

於是台中高分檢檢察官遂於今年9月4日，聲請停止強制治療，臺中高等法院參酌法務部矯正署臺中監獄附設培德醫院「刑後強制治療處所治療評估小組會議」決議所指「受處分人再犯危險顯著降低」之專業意見，認定盧男已無繼續強制治療之必要、檢察官的聲請屬正當，予以准許。

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