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男嬰「酷暑裹冬衣」塞提袋…詭媽低聲唱搖籃曲　路人驚嚇報警

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▲▼烏克蘭一位婦女將小男嬰裹著外套裝在購物袋裡，大搖大擺走在路上，被警方盤查。（圖／翻攝自YouTube／@24TVPROD）

▲攝氏30度的炎熱天氣下，小男嬰裹著厚重的外套，被警察從購物袋裡抱出。（圖／翻攝自YouTube／@24TVPROD）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭一名婦女頂著30度高溫走在首都基輔（Kyiv）的大街上，雙手提著數個大型購物袋，裡頭卻不斷傳出哭聲。警方接獲民眾報案後上前盤查，果然在其中一個購物袋中發現一名裹著厚外套的小男嬰，並立刻將男嬰抱出來。這名婦女則辯稱，是因為沒嬰兒車才把出生僅一周的兒子裝在袋子裡。

據《鏡報》報導，29歲少婦提著大包小包走在路上，一邊對著袋子哼唱搖籃曲，路人見她行為怪異，又聽見從袋子裡傳來的嬰兒哭聲，因此拿起手機錄影舉發。目擊者表示，「我走近她，問她我能不能看看你包包裡，她說了聲『不！』，就匆匆走掉，我就向警方報案了。」

▲▼烏克蘭一位婦女將小男嬰裹著外套裝在購物袋裡，大搖大擺走在路上，被警方盤查。（圖／翻攝自YouTube／@24TVPROD）

▲烏克蘭一位婦女將小男嬰裹著外套裝在購物袋裡，大搖大擺走在路上，被警方盤查。（圖／翻攝自YouTube／@24TVPROD）

根據《每日星報》指出，當天基輔氣溫高達攝氏30度，警察攔住這位母親，將男嬰從袋子裡抱出來後，先將他放進警車內，等待救護車到場。一旁民眾非常擔心男嬰抵擋不住炎熱天氣，可能會在袋子裡窒息，「這個孩子裹在冬天的外套裡，全身都濕了。」男嬰已被送往醫院，目前正在接受持續的醫療監測。

這名少婦聲稱，自己只是帶著出生剛滿一周的兒子「出門散步」，會把孩子放進袋子，是因為她「沒有嬰兒車」。當地警察克拉夫丘克（Maksim Kravchuk）向當地媒體透露，這位母親對警察表現得很有攻擊性，最近剛從敖德薩（Odessa）來到基輔找工作，但因此次不履行家長職責，她將面臨罰款。 

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