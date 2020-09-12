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國慶13處森林樂區半價！10月連假出遊「雙優惠」1家3口最多省900

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▲▼太平山蹦蹦車(茂興車站)。（圖／林務局提供）

▲太平山蹦蹦車。（圖／林務局提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會林務局日前推出「12處國家森林遊樂區」免費入園1次優惠，截止8月底已超過50萬人次使用。國旅大爆發，林務局比照往年，今年雙10連假，將再祭出13個遊樂區半票優惠，包含，太平山、奧萬大、阿里山、墾丁、等13處，歡迎民眾出遊。

▲奧萬大國家森林遊樂區雙瀑。（圖／翻攝自林務局官網）

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▲奧萬大國家森林遊樂區雙瀑。（圖／翻攝自林務局官網）

林務局日前推出從今年7月15日起到年底，國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區任選1處享免費入園1次的優惠。根據林務局統計，至8月底使用人次已超過50萬人。

▲▼阿里山國家森林遊樂區檜木林。（圖／林務局提供）

▲阿里山國家森林遊樂區檜木林。（圖／林務局提供）

為歡慶雙十國慶，林務局比照往年再祭出優惠，10月9日至11日連假期間，林務局管轄的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，提供入園門票半價優惠，歡迎大家來做森林浴，強身健體又有益身心。

▲▼見晴懷古步道。（圖／林務局提供）

▲見晴懷古步道。（圖／林務局提供）

《ETtoday新聞雲》記者進一步以票價來看，最高價為阿里山，不論平、假日皆為200元；太平山、大雪山及奧萬大平日為150元、假日200元；最低價則為池南平日40元、假日50元。若1家3口中秋連假前往阿里山，使用免費入園1次，可省下600元；國慶假日再前往太平山遊玩門票半價，可省下300元，即可共省下900元。

更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，請至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

▲太平山森林遊樂區。（圖／翻攝自林務局官網）

▲太平山森林遊樂區。（圖／翻攝自林務局官網）

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