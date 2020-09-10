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達賴喇嘛明年訪台等北京首肯　西藏流亡官員：需各種條件配合

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▲西藏精神領袖達賴喇嘛在瑞士日內瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲達賴喇嘛表示年年收到台灣友人邀請。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里3日專電

西藏精神領袖達賴喇嘛近日透過視訊為亞洲信徒說法時談到，如果北京允許，明年可能先訪問新加坡再訪問台灣，但西藏流亡政府高層官員說，這還需要各種條件的配合。

西藏精神領袖達賴喇嘛近日在印度達蘭薩拉（Dharmsala）透過視訊向亞洲信徒說法時，被問到有沒有可能訪問外地為信徒說法時，談到了明年可能訪問新加坡及台灣。

達賴喇嘛說，受到疫情影響，今年他可能無法到外地為信徒說法，但明年可能訪問新加坡；他已經收到一些來自台灣朋友的訪問邀請，所以可能先去新加坡，然後再去台灣。

但他又補充說，當然，這是在北京，也就是中華人民共和國允許他訪問台灣的情況下。如果獲得允許，他會先在新加坡待幾天，然後再訪問台灣。

不過，對達賴喇嘛上述談話，西藏流亡政府高層官員告訴中央社記者，達賴喇嘛每次在接見來自台灣的信徒時，總會談到訪問台灣的議題，感受到台灣朋友的熱情，也都會表達他願意受邀訪台。

但這名高層官員表示，達賴喇嘛訪問台灣還要許多條件配合之下，才有可能成行，「目前還看不出來（這樣的條件）」。

達賴喇嘛曾於2018年11月在「達賴喇嘛與華人量子科學家對話」活動中，受前中央研究院院長李遠哲邀請訪台，達賴喇嘛當時說，「我們都在等待北京的正面訊號，等到訊號來臨時，你們覺得方便，我們也覺得方便」，就是訪台的時機。

達賴喇嘛曾分別在1997年、2001年及2009年訪問台灣；首次訪台與已故總統李登輝見面；第二次訪台則在前總統陳水扁執政時期，與陳水扁和馬英九會面；第三次在前總統馬英九執政時期，到高雄為莫拉克風災的災民祈福，當時馬英九顧慮到中國的反應，並未與達賴喇嘛會面。

外交部對達賴喇嘛訪台已經表明，如果收到訪台申請，政府會依相關規定辦理。歡迎達賴喇嘛再度到台灣弘法。

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