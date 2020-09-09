金與正神隱一個月…外界猜已被架空　專家：10月若未現身就危險了

▲神隱一個多月的金與正據傳已被架空權利。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓二當家，勞動黨第一副部長金與正，在接收哥哥金正恩的部分權限後，就神隱了一個多月，引發外界對她的去向與神隱原因作出多方猜測。有專家認為，金與正無論如何都會在10月的政黨活動現身，否則就能猜測她已遭不幸。

《南韓時報》引述韓國統一部資訊，金與正最後一次露面是在朝鮮停戰協定（Korean War Armistice Agreement）簽署67周年的紀念活動上，此後她就沒有再出現過了；儘管她是平壤政治局和執政的勞動黨中央委員會的一員，但近兩次的會議中，她都沒有出席。南韓國家情報院（National Intelligence Service）猜測，她可能已被下放部分權力。

▲專家認為，金與正將在10月份的重要政黨活動前回歸。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）外交與安全中心主任申本哲（Shin Beom-chul）認為，金與正的神隱可能與北韓的政治考量有關，金正恩的權力下放讓金與正在南韓的地位大幅提升，但這並不是北韓政府所希望看到的。

韓東國際大學（Handong Global University）國際政治學教授朴元根（Park Won-gon）則表示，金與正很有可能是因為6月份時，未能阻止脫北者與南韓社會運動家向北韓邊境發傳單一事而「被缺席」。不過有專家認為，金與正將在10月政黨成立75週年的活動前回歸，因為「這個慶祝活動是非常重要的，否則我們就能猜測她發生了『一些事情』。」

金正恩此前曾稱，自己將剷除朝中「無法服從命令的人」，因此外界十分擔憂金與正的人身安全。英國《每日快報》引述高麗大學北韓專家南成旭（Nam Sung-wook）的說法，任何人只要被描述為「北韓第二人」的那一刻，就會被金正恩剝奪權利與地位，就算金與正是他的妹妹也一樣需要被制衡。

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