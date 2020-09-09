颱風停課太無聊？14歲國中生躲廁所猥褻小學女童　日網揭恐怖巧合

記者黃翊婷／綜合報導

海神颱風號稱逼近史上最強颱風，日前過境日本，光是九州就有880萬人緊急疏散。然而，愛媛縣四國中央市卻在颱風來臨前夕，發生一起詭異的騷擾案件，一名14歲的國中少年被指控躲在女廁，對要去上廁所的小學女童伸出鹹豬手，掀起當地網友熱議。

▲少年躲在女廁等待下手目標。（示意圖／ETtoday資料照，與本案事發地點無關）

根據《テレビ愛媛》報導，這名14歲少年就讀四國中央市某中學，7日中午12時45分左右他躲在當地某商場的女廁中，並闖進隔間對一名來上廁所的小學女童猥褻。

女童事後向母親表明遭到騷擾，母女倆隨後向商場員工通報。警方到場後很快就鎖定14歲少年，並在8日依強制猥褻罪嫌將他逮捕，初步調查確認兩人互不認識，至於是否真的有犯罪行為，則還要進一步慎重調查。

▲女童因為學校停課前往商場，卻遭少年埋伏猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非當事人）

據了解，當日因為海神颱風逼近的關係，四國中央市各中小學校皆宣布停課，沒想到卻發生這樣的事情，加上當事人雙方年紀尚幼，消息傳開後，很快掀起日本網友熱烈討論。

有網友聯想到8月29日福岡購物商場發生的刺殺案，嫌犯恰好是國中生，地點也是在廁所，該案中，就讀國中三年級的15歲男學生因不明原因，突然手持尖刀刺死21歲女子，光是上半身至少就有10處刀傷，沒想到案情還沒明朗，又傳出國中少年疑似犯罪的事件，實在令人擔憂，「最近的社會真可怕啊。」