22歲女師「從小遭虐」卻被逼擔照護責任　崩潰摀死90歲失智嬤

▲嫌犯坦承犯行，該案將於18日宣判一審結果。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本神戶市一名22歲幼兒園女老師2019年10月涉嫌以濕毛巾摀住90歲祖母的口鼻致死，該案9日在神戶地方法院舉行首場庭審，而被告松原朱音也坦承犯行。被告律師表示，被告因自小母親過世，由祖父母代為扶養，但卻從小遭到祖母精神與肢體虐待，再加上工作與照護責任的雙重壓力，才會一時失控憤而殺害患有失智症的祖母。

根據《日本放送協會》報導，現年22歲的松原朱音2019年4月正式任職於一間幼兒園，然而在面對新工作壓力的同時，卻被其他家人要求單獨肩負起照顧失智祖母的照護責任，於是她被迫持續長達5個月白天上班，晚上照顧祖母的生活。

同年10月8日，松原正如往常拿著濕毛巾要替祖母擦澡時，卻再度被祖母臭罵，於是她忍無可忍，憤而拿起手中的溼毛巾摀住祖母的口鼻，造成對方當場窒息死亡。事發後隨即遭警方以殺人嫌疑逮捕。

該案9日舉行首次庭審，預計將於15日終審，並於18日宣布判決結果。松原的律師表示，在負責照顧祖母的期間，她天天難以入眠，還必須承受祖母的暴力相向，每當她向其他家人求助時，卻都遭到無視。被告律師強調，被告在犯行時是極度身心耗弱的狀態，請求法官能酌量判刑。

被告表示，由於母親很早就過世，因此從小就被祖父母接去撫養，但祖母卻經常對她打罵，她甚至因此自殺未遂兩次，然而2019年卻被其他家人要求單獨負責照護失智的祖母，讓她身心備受壓力。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

