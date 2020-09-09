任天堂再度提升 Switch 產量 20%！　全年出貨目標上看3000萬台

▲任天堂的 Swtich 今年一度賣到一機難求。（圖／翻攝自任天堂官方網站）



記者謝仁傑／綜合報導

任天堂（Nintendo）的 Switch 今年旺到不行，甚至一度賣到一機難求的狀況。據外媒最新報導，任天堂將再次提升Switch 的產量 20％，欲在本年度生產多達3000萬台遊戲機。

新冠肺炎肆虐的一年，改變了人們的生活習慣，人們對於遊戲機的需求大增，任天堂針對現況開發出許多款膾炙人口的遊戲，例如《健身環大冒險》和《集合啦！動物森友會》，一直都是今年熱賣的遊戲題材。

任天堂在 8 月初已將生產訂單提高到2500萬台，然而遊戲機顯然還是供不應求，原先任天堂官方預測今年將出貨1900萬台，但其全年生產目標不斷上調，從提高到2200萬台、2500萬台，到現在的3000萬。

業界消息傳出，任天堂正在要求遊戲開發商持續提升遊戲品質和硬體效能，並支援4K畫質，強調更高的互動性及更精美的畫質，來維持 Switch 的銷售勢頭。

據先前報導指出，負責快閃記憶體的「旺宏」（2337）、遊戲手把感測器的「原相」（3227）和負責電源 IC 管理的「偉詮電」（2436）等公司，皆入列 Switch 未來的供應鏈。

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