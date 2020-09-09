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LIVE／康軒董座違法外出強制安置裁罰50萬　指揮中心14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，台灣過去8天新增6名個案皆為境外移入，而康軒文教事業董事長李萬吉5日從大陸返台，未遵守14天居家檢疫規定外出開會，違反傳染病防治法已被強制送到檢疫所安置，今（9日）裁罰50萬元罰鍰，而最新的國內疫情變化和防疫作為，指揮中心將於下午2點舉辦記者會說明。

今日出席的人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人等。

▲▼指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼截至9月8日為止，全台確診人數為495人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至9月8日為止，全台確診人數為495人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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