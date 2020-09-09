丁允恭「第2次見面就硬喇」　KTV樓下開禁忌！1張照片揭單身謊言

圖、文／鏡週刊

談起與總統府發言人丁允恭的關係，Y女向本刊話說從頭。2013年Y女任職某電視台，主跑高雄地方新聞，2014年丁接任新聞局長後，在一次新聞局邀記者唱歌餐敘的場合，已有幾分醉意的丁主動找她攀談，她對丁說曾閱讀過也很喜歡丁寫的小說，丁就直接向她說喜歡她，隨即帶她離開KTV包廂，到樓下隱密處直接舌吻她，讓她嚇了一大跳。

▲丁允恭是在2014年擔任高雄市新聞局長期間與Y女交往，2人互動親密。（圖／鏡週刊提供，下同）

Y女認為，當時和丁允恭僅第2次見面就親吻並不妥當，欲拒絕時，丁卻對她說：「沒關係，反正我沒有結婚、沒有女朋友，我很喜歡你，你可以當我的女朋友。」大學畢業不久的Y女當時心想，欣賞的作家喜歡自己，且有如此激烈的求愛表現，應該是很認真地想和她交往，於是很快就答應丁的要求，開啟這段禁忌的戀情。

沒想到，熱戀期的甜蜜，在Y女發現真相後變質。Y女與同事聊天時得知，2013年丁允恭已與交往多年的女友嚴婉玲訂婚，時任高雄市長陳菊也出席。她拿此事質問丁，丁雖承認和嚴仍在交往，卻推說已悔婚，並向Y女道歉：「對不起，讓你當了一陣子小三，但實在是不得已的。」

甚至當Y女問丁左手無名指為何戴著戒指，丁也解釋是為了仕途順利而戴的「工作戒」，並非婚戒。她感嘆：「丁是第一個和我發生關係的男人，所以我都聽他的。」

不過，事情並非Y女想得那麼簡單，過段時間後，丁允恭向她坦承，與她交往前曾與一位女調查員交往，且丁會跟她告白，就是因為女調查員對丁揚言不結婚就分手，讓Y女心情一度受創。

更誇張的是，Y女說，有次丁在她住處過夜，半夜丁的手機響起，她意外看到一位南部已婚的活動主持人傳訊「好啊！等你！」給丁，她趁丁熟睡時看了對話內容，發現該女是丁的長期砲友，常傳鹹溼對話，她氣得把丁叫醒當場對質，丁卻睜眼說瞎話，強調和該女主持人並未交往，只是長期曖昧而已。

Y女提供過去與丁允恭的對話紀錄佐證，她對丁說：「我常常害怕我是第二個調查員，但想想我本來就不是你女友。」丁回：「不要這樣講啦！你是我女友！」

甚至丁允恭公務上不順遂時，還曾對Y女說：「每天被四個女人盧，老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」Y女則撒嬌回：「改成女友愛你好嗎？」

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