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北市知名「貴族幼兒園」爆虐童　離譜師逼吃嘔吐物！拖拉撞桌角

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圖、文／鏡週刊

北市私立凱斯幼兒園是台北市士林區的知名貴族學校，負責人吳敏蘭是台大外文系高材生，也是哈佛雙語教育碩士，標榜跨文化雙語教育，加上高學歷光環加持，成為當地家長的首選名校。但有家長控訴，園方縱容老師虐童，為賺錢枉顧學童安全，多次投訴教育局，教育局卻輕放，質疑教育局包庇，讓業者根本沒在怕。

▲▼【貴族幼兒園虐童】逼吃嘔吐物　北市知名幼兒園爆離譜虐童。（圖／鏡週刊提供） 

▲爆發虐童醜聞的凱斯幼兒園，位於台北市士林區，是貴族幼兒園。（圖／鏡週刊提供，下同）

多名家長向本刊指控，凱斯幼兒一名陳姓老師強逼孩童吃嘔吐物、威脅拿剪刀剪舌頭、強行拖拉孩童撞桌角等虐兒暴行，有孩童因不堪長期精神折磨，出現血尿、情緒失控等症狀，至今仍得追蹤治療。

▲▼【貴族幼兒園虐童】逼吃嘔吐物　北市知名幼兒園爆離譜虐童。（圖／鏡週刊提供）

▲家長出面踢爆凱斯幼兒園虐童，呼籲台北市教育局徹查。

一名家長A小姐向本刊控訴，原本個性開朗的女兒，每天下課後第一件事就是跟家人分享在幼兒園的生活點滴，但自從轉學到凱斯後，女兒開始避談幼兒園的事，甚至連吃飯也變得很不正常。「她一聽到吃飯壓力就很大，有時一頓飯要吃2個小時，一起床還問我今天幼兒園的菜單是什麼？因為她怕有不愛吃的菜。」A小姐表示，女兒告訴她：「只要吃得慢，老師就會硬塞食物。」

▲▼【貴族幼兒園虐童】逼吃嘔吐物　北市知名幼兒園爆離譜虐童。（圖／鏡週刊提供）

▲凱斯幼兒園陳姓前老師遭控虐童，甚至強逼小孩吃嘔吐物。

不僅如此，A小姐還打聽到有孩童被強迫進食，食物全吐了出來，老師竟還把嘔吐物放到碗裡，逼孩童到角落吃光。部分家長無法接受，去年向台北市政府教育局投訴，園方才緊急召開說明會，坦承疏失，但教育局的調查卻沒下文。直到今年8月，家長透過立委、議員協助了解狀況，才發現教育局根本便宜行事，僅要求園方加強管理，建立幼童輔導機制，便草草結案。

▲▼【貴族幼兒園虐童】逼吃嘔吐物　北市知名幼兒園爆離譜虐童。（圖／鏡週刊提供）

▲凱斯幼兒園受虐孩童被老師拖行，小腿出現瘀青。

對此，議員黃郁芬表示，因為相關法令不明確，教育局在處理過程看起來確實粗糙，教育局沒有讓家長跟園方進行對質或事實釐清，連承辦人員到園內查看監視畫面，還事先打電話通知園方，難免讓家長感覺沒有公信力。

▲▼【貴族幼兒園虐童】逼吃嘔吐物　北市知名幼兒園爆離譜虐童。（圖／鏡週刊提供）

▲遭控虐童的陳姓老師去年8月離職，現轉任其他幼兒園繼續任教。圖非受虐孩童。（圖經變裝變色處理，翻攝凱斯幼兒園官網）

針對教育局未對不當管教的陳姓老師作註明或紀錄，園方也未因管理不善受到裁罰，黃也表示，「對園方而言不需負責任或代價，老師離職後，不用負任何責任，仍可再去另家幼兒園任教，但對於小朋友得花半年看身心科治療，地方政府的輕放，沒辦法確保陳姓老師或類似案件會不會再發生，顯見體制相當失靈，沒辦提供真正的保護給這些幼童。」

本刊致電凱斯機構董事長王永弘求證相關指控，王表示園方對於陳姓老師不當管教一事，在第一時間就有作校安通報處理，立即解聘該師，並對師生作後續教育與輔導，對於家長質疑教育局稽查曾事先打電話通知，懷疑包庇園方，王也澄清，教育局日是臨時到校作調查，學校也配合提供監視器硬碟，並無包庇一事。

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