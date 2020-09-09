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象印新推出最先進電飯煲　為您煮出超完美米飯

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【北美訊】

▲象印頂級壓力炊煮的電磁感應加熱電飯煲人工智能+自動加壓+防黏塗層。（圖／象印提供）

▲地球上最強電飯鍋，煮出完美米飯。（圖／象印提供）

「新冠病毒」疫情期間，體諒媽媽煮飯辛勞。日本高級廚房電器製造商「象印」特別在今 年 七月份推出一款，史上最先進的電飯鍋。這款全新壓力炊煮IH電磁感應加熱電飯煲NP- NWC10/18 集結人工智能、自動加壓、以及含貴鉑顆粒的防黏塗層於一身，要給全家大小 帶來極緻美味的炊煮體驗。

人工智能 先進快思邏輯 鎖定家人最愛的豐富美味

象印頂級NP-NWC10/18採用人工智能(AI)技術，煮出來的米飯美味至極。兩個嵌入式溫度 計，藉由監測外部溫度和鍋內溫度的數據，並在炊煮過程中進行「智能調整」，會依照您 過去料理的方式自動學習並且調整炊煮。

壓力炊煮 白米或五穀雜糧一鍋搞定

壓力炊煮可將硬質β澱粉轉化為α澱粉酶，讓米飯更綿軟、更容易消化。依照使用者所選擇 的功能，有三段壓力烹煮，能夠針對不同的米呈現完美結果。電鍋菜單選項包括，一般家 中常吃的白米、雜穀米、糙米、GABA糙米、茉莉香米，甚至壽司飯或糯米飯都可以選 擇。或是如果家中有年長者，注重養生健康，還能選擇粥、稀飯、鋼切燕麥，無論是口感 較濃稠的日本米粥，或是清淡順口的中式稀飯，都沒有問題!用爐火煮粥可能需要幾個小 時的時間，並需要不停攪拌，但壓力炊煮可以在90分鐘內將粥煮至完美，無須看鍋。

電磁感應加熱 (IH) 保持米飯的口感和穩定性

IH電磁感應加熱是一種直接、精確的烹飪方式。電飯鍋底部的線圈系統會產生磁場，將內 鍋置於這個磁場中開始炊煮。在烹煮週期時，磁場會瞬間在內鍋產生熱力，穩定的溫度控 制讓米飯呈現蓬鬆且粒粒分明的口感。

▲人工智能電飯鍋 不論什麼口感的米飯都能一鍵搞定。（圖／象印提供）

▲人工智能電飯鍋，不論什麼口感的米飯都能一鍵搞定。（圖／象印提供）

地表最強飯鍋兼具美感及實用性 健康美味的好幫手

同時「象印」更致力於兼具美觀和實用性，讓電飯煲不只能拿來煮飯，更能放在家中當成 一件藝術品。「壓力炊煮IH電磁感應加熱電飯煲」採用漂亮的黑色透明塗層不銹鋼材質， 以及一目了然的橘色背光LCD液晶顯示控制面板，且附帶24小時制時鐘。NP-NWC10/18 還堅持 平坦的內部設計，以及可拆卸清洗的不銹鋼內蓋，讓清潔工作變得更佳方便容 易。更重要的是，擴大「使用者安全」飲食，電飯煲中所有與食物接觸的表面都不含雙酚 A，只要家裡買一個「壓力炊煮IH電磁感應加熱電飯煲」，每頓飯都能吃得健康又美味!

「象印」全新推出的頂級「壓力炊煮IH電磁感應加熱電飯煲」NP-NWC10/18，擁有5.5杯米和10杯米，兩種容量可以選擇。建議零售價分別為$585和$620。查詢更多詳情，請上 ►►►官方網站

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