桃園區再增1本土登革熱病例　19歲少年確診

▲衛生局呼籲市民快清除家戶內外孳生源，查獲違規將依傳染病防治法開罰。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市再確診1例本土登革熱病例，為桃園區中聖里19歲少年，近期無國外旅遊史，8月29日出現發燒及肌肉痠痛症狀，8月31日因持續發燒至醫院就醫並住院治療，住院期間反覆發燒及出現紅疹，醫院通報疑似感染登革熱，經採集檢體送驗，於9月6日由衛生福利部疾病管制署研判確診。

▲衛生局呼籲市民快清除家戶內外孳生源，查獲違規將依傳染病防治法開罰。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，該名個案生活單純，主要活動地點為住家及補習班，將針對個案住家50公尺完成病媒蚊密調、孳生源清除及周邊300公尺戶外施行化學防治作業。這也是桃園市今年確診第15例本土登革熱病例，呼籲全體市民落實環境整頓工作，每週針對住家內外環境全面「巡、倒、清、刷」，徹底清除孳生源。

衛生局強調，將加強孳生源巡查，請市民配合清除家戶內外積水容器，如未主動妥善管理、清除積水容器致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將依桃園市政府今年8月3日公告的登革熱防疫措施，開罰3千元到1萬5千元罰鍰；另也請市民配合衛生局及相關單位疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作等情形者，依法可處6萬到30萬元罰鍰，衛生單位每日至社區巡查，截至目前已裁罰7件，尚有15件辦理裁罰中。

衛生局呼籲目前正值颱風季節，天氣炎熱且常有午後雷陣雨，適合蚊蟲孳生，民眾應加強戶內外環境整頓，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，澈底清除病媒蚊孳生源，才可降低登革熱傳播風險。

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