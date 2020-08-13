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今年出國無望！長榮航空改退票期限一口氣開放到年底　網淚讚：真佛

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▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲今年出國無望，長榮航空放寬免費改退票期限至年底。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

雖然國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情趨緩，但國際上疫情衝擊仍持續延燒，各國也持續邊境管制嚴令。長榮航空再度延長免費退改票期限，一口氣從8月底直接拉長至今年12月31日。網友大讚，「一次開放到年底，這樣大家都安心了」、「終於！！！退起來」、「終於啊...感謝！！」，另也有網友感嘆「嗚嗚...到底何時能快樂出國玩」、「長榮真佛不要倒」。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

請繼續往下閱讀...

▲國外疫情尚未趨緩，民眾出國仍遙遙無期。（圖／長榮航空提供）

長榮航空公布最新改退票規定，開票日期為2020年8月12日（含）前開立之機票，且航班日期為2020年12月31日（含）以前；或因應各國因新型冠狀病毒肺炎之法令規定而無法入境／轉機者（須檢附相關文件），原訂於2020年12月31日（含）以前出發者，得不限開票日期；以及因航班取消，得不限開票日期及搭乘日期，得於機票效期內，依照適用票價規範更改，可豁免改票手續費一次。

相關改退票申請期限，自即日起至2020年12月31日（含），若因更改而產生之票價差、稅差及訂位服務費需由旅客支付。另外，於2020年6月30日（含）前開立，全程未用之機票，因更改訂位所產生之訂位服務費須由旅客支付；部分使用之機票，則不需補收訂位服務費。透過旅行社購買之機票，則需洽旅行社辦理更改機票事宜。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空日前舉辦類出國體驗，帶領民眾飛上天空回味出國樂趣。（圖／記者賴文萱攝）

機票退費部分，長榮規定機票及其相關附加服務費，均免扣退票手續費。透過長榮航空官網購買或更改的機票，可在官網申請退票；透過長榮/立榮航空訂位票務中心購買的機票，請洽長榮／立榮航空訂位票務中心辦理退票；透過旅行社購票，請洽旅行社辦理退票。旅客若未依時辦理登機手續，將不得豁免未登機手續費。

該消息一出，不少網友大讚，「一次開放到年底，這樣大家都安心了」、「終於！！！退起來」、「終於啊...感謝！！」，另也有網友感嘆「嗚嗚...到底何時能快樂出國玩」、「長榮真佛」。

▲▼航班異動,松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年出國無望，華航、長榮持續公布最新改票退票辦法。（圖／記者林敬旻攝）

至於華航、華信航空8月初公布的最新改票退票作業辦法，僅限搭乘日期為9月1日至10月31日，適用機票退費可免收退票手續費（於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可於華航網站申退），相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費，並須於12月31日（含）前辦理。。但若因華航／華信航班取消／延誤／提前，則不限開票日期及搭乘日期，亦適用本作業辦法。

另外，機票效期內，若因更改其他日期／航班／行程所產生之票價差／稅金差，請旅客支付，免收改票手續費（含臨櫃手續費），但僅限一次。若旅客因疫情相關症狀於機場被拒登機，可免收未登機費。

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