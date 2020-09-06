柚見幸福！披婚紗柚子甜蜜上市　買6百送250元、1千送5百元

▲冬山柚要買要快，買6百送250元禮券、買1千送5百元禮券。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為刺激文旦柚買氣，宜蘭冬山鄉農會透過文旦國內聯合行銷會議，爭取使用農遊券之資訊平台，比照農遊券模式發放「柚香禮券」，凡購買冬山鄉農會頂級文旦柚1箱（3公斤裝）350元，2箱特價600元並贈送1張250元柚香禮券、3箱1000元贈送2張250元柚香禮券，活動數量有限，要搶要快，有意願可洽詢冬山鄉農會茹茹茶米館03-9582299#14。

每逢24節氣的白露（國曆9/7）前後就是宜蘭縣冬山鄉文旦柚上市的季節，6日宜蘭縣長林姿妙、農糧署東區分署宜蘭辦事處陳學良主任、冬山鄉農會三巨頭、冬山鄉籍議員、冬山鄉公所代表及代表會主席黃強呈等人在隘勇寮的內山茶園，共同掀開披著婚紗的文旦柚，請全國各地的有緣人將待字閨中的它們娶回家。

宜蘭縣長林姿妙表示，冬山鄉為宜蘭縣文旦柚最大產區，產地集中於冬山河流域上游，因台灣夏季易受颱風侵襲，為降低文旦柚落果，當地果農們運用智慧利用防風網罩住柚樹，外觀宛如新嫁娘披著白紗，形成特殊的景觀。目前正值文旦柚產季，歡迎全國各地消費者將宜蘭縣最甜蜜幸福的它們娶回家。

冬山鄉農會黃志耀總幹事則指出，冬山鄉文旦柚種植面積120公頃，年產量約2千200公噸，因地處緯度偏北，主要以24節氣的白露前後為文旦柚採收期。冬山鄉農會為推廣六級產業及振興後疫情時代文旦柚買氣，首次與雄獅旅行社合作推出採柚列車，邀請全國各地消費者來宜蘭採果體驗，目前採柚列車預約人數已達1千600人次，共計40部遊覽車，欲參加者要快喔！

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