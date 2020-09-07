湯姆熊割喉案10歲童慘死！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

圖文／鏡週刊

8年前，台南發生震驚社會的湯姆熊割喉命案，曾姓凶手在湯姆熊遊樂場隨機搭訕10歲男童，並以贈送遊戲卡為由將他騙進廁所，再用折疊刀割喉殺人，事後則躲到網咖打電玩。警方根據命案現場遺留的一本小說，順利循線緝凶，曾男被逮時竟冷血表示：「還想殺更多人，在台灣殺1、2個人不會判死刑！」諷刺的是，法院最後的確判曾男無期徒刑定讞，讓他逃過一死。

時間回到2012年12月1日上午9點28分，位於台南市南區的「湯姆熊歡樂世界」傳出命案，張姓清潔婦進入男廁打掃時，赫然發現某間廁所的牆壁及門板被大量鮮血噴染，一名孩童倒臥在地，嚇得她連忙報警。

時任台南市第五分局偵查佐的趙健平獲報後，趕往現場勘驗，確認死者是年僅10歲的國小五年級男童，喉嚨被利刃重重割了二刀，頸動脈、氣管斷裂，大量失血死亡，專案小組立刻展開調查，先查看店內監視器，發現上午8點，男童與另一名同學一起到湯姆熊遊玩，8點半左右一名戴著眼鏡的男子進入店內後，先在大廳左顧右盼，之後上前與二名男童攀談，不久就搭著死者的肩膀一起進入男廁，最後獨自一人離開，警方因此研判他涉有重嫌。

趙健平等人於大廳搜索時，在一部電玩機台上發現二片租來的DVD及一本小說，疑似涉案男子所遺留，以及從大門的監視畫面發現，男子於9點20分不慌不忙地騎乘輕型機車離開現場。



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