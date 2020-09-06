長年精神虐待…獨扛家計還要挨打！她崩潰求離　夫揚言引爆瓦斯

▲基隆陳姓男子為了不要讓妻子離開自己，2度在家中抱著瓦斯桶揚言引爆。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子因患有情緒障礙症長年無法工作，家計全倚靠妻子支撐，卻還時常對妻大小聲，甚至動粗家暴。陳妻忍無可忍下提出離婚要求，陳男知情後無法接受，2度為此揚言開瓦斯引爆，所幸每回警消都有即時挽救、化解危機。基隆地院近日審結，依預備犯放火燒燬現供人使用之住宅罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

陳男因病賦閒在家，情緒非常不穩定，一方面希望妻子在家陪伴，一方面又須仰賴她外出工作維持生活，而當陳男自覺無能、煩躁的時候，又會對妻實施言語暴力等精神虐待。

陳妻今年因數度崩潰，一共提出2次離婚請求，沒想到陳男接受到訊息後，就會為此拿打火機揚言引爆瓦斯桶，每次事情都要鬧到警消到場，經多方勸導他才肯停手。

陳男與妻6月3日原本談妥要至基隆某律師事務所辦離婚事宜，未料，他當日飲酒後，又在律師事務所內再度情緒失控、對老婆施暴，當場遭警送辦。陳妻則在社工陪同下申請保護令，緊急受安置。

陳男事後返家發現妻子已經搬走，經四處詢問，得知老婆已受安置且拒絕和他談話，氣的同月10日下午再次將屋內瓦斯桶抱到客廳，一手拿著打火機，一手撥電話給社工單位，威脅要與妻聯繫，否則將引爆瓦斯。

社工接到消息後為了安撫陳男，先答應他要求讓陳妻與他溝通，接著再讓消防單位趁其卸下心防之際，從陽台進入，伺機奪走他手上的打火機，並於警方協助下將人移送法辦。

法庭上陳男坦承犯行，2人目前也已於8月7日調解離婚。基隆地院認為，陳男雖患有情緒障礙症，不過還會做出欲引爆瓦斯的行為，表示他辨識能力正常，沒有降低的情形；考量他是為了見妻子一面才如此衝動，應無真的要引爆瓦斯的意思，審結判處他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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