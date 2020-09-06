訊連「U會議」獲科技部採用　視訊舉辦「全球青年線上暑期營」

▲科技部全球事務與科學發展中心採用訊連科技「U會議」。（圖／訊連提供）

記者姚惠茹／台北報導

多媒體領導廠商訊連科技（5203）宣布，專為跨國視訊會議設計的「U 會議」，獲科技部全球事務與科學發展中心（MOST GASE）採用，作為今年舉辦「全球青年線上暑期營」的視訊會議及遠距教學平台，與來自亞洲、北美洲和歐洲等多國學員進行視訊授課、討論和指導。

科技部GASE中心為建構高等教育和研究機構的生態系統，成立以國際事務為主的計畫單位，自去年起舉辦「全球青年暑期營」獲得廣大迴響，並遴選來自全球就讀學碩博士的優秀青年，結合在台產官學界的實驗室及企業講師，促進台灣學術界與國外大學及研究機構的交流和鏈結。

今年適逢新冠肺炎疫情影響，首次改以線上形式舉辦的「全球青年線上暑期營」，選擇訊連科技「U會議」，作為活動開幕式、專題講座和跨海師生溝通的視訊會議及遠距教學平台，期間共舉辦超過50場，累計超過45小時的視訊會議。



科技部全球事務與科學發展中心袁孝維主任表示，今年受疫情影響將活動轉以線上舉辦，獲得專任講師和全球學員的支持肯定，而GASE中心透過這次線上活動的舉辦，將雲端溝通應用於推動產學合作，加速台灣邁向國際與數位轉型的腳步。

訊連科技執行長黃肇雄表示，新冠肺炎疫情對全球造成巨大影響，教育機構及學術單位的跨國交流受到諸多限制，而視訊會議可突破疫情限制，可應用在各級單位的交流、討論、遠距教學等活動，因此訊連科技與GASE中心長期合作以進行跨國的學術交流及遠距教學。



訊連強調，「U會議」是為政府機關、公家單位、教育機構和企業打造的視訊會議工具，可支援Windows、MacOS、iOS及Android跨平台設備，透過Chrome瀏覽器則無須安裝軟體，並可呈現12個與會者視訊畫面，提供桌面分享、共享白板與雷射筆等多種互動工具。