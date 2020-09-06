蔡英文補選後首次造訪高雄　陳其邁謝贈1759億補助

▲蔡英文、陳其邁在高雄參拜覆鼎金保安宮。（圖／陳其邁辦公室提供，下同）

記者黃巈禾／高雄報導

總統蔡英文6日在高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇等人的陪同下，在高雄參拜覆鼎金保安宮，這是高雄市長補選後，蔡英文首度前往高雄。蔡英文除了向神明致謝、感謝市民支持，也承諾讓高雄有更多就業機會，成為南方產業的重鎮。陳其邁感謝蔡英文這些年來補助高雄1759億元。

蔡英文致詞時表示，這是她在高雄市長補選後第一次來到高雄，今天來此最主要的目的，是要來感謝神明，讓高雄市長的補選順利進行，並祝福覆鼎金保安宮香火鼎盛；同時，她也要感謝高雄的市民，讓陳其邁能夠順利當選高雄市長，為大家服務。

蔡英文強調，中央政府一定會支持高雄的發展，在這個最重要的時刻，會與地方政府一條心，讓高雄好好轉型，使高雄有更多的就業機會，讓許多對台灣未來很重要的產業升級，成為南方產業的重鎮，也成為台灣下一個世代發展最重要的地方。

蔡英文提及，陳其邁所帶領的市府團隊，無縫接軌，從補選一結束，就「緊緊緊」地執行市政，就是希望可以跟市民站在一起，了解市民的需要，也能站在第一線，了解高雄發展最需要的事情，希望高雄鄉親給予支持，讓政府能夠順利實現對高雄市民的承諾。

蔡英文認為，陳其邁要在2年的任期內，做4年的事情，相當不容易，包括高雄產業的升級、就業機會的增加、建設加速進行、空污儘速改善，都是接下來2年的重要的課題，希望大家一起打拚，也祈禱神明繼續保佑台灣，讓高雄人民安居樂業，讓高雄的未來能夠更好。

陳其邁也表示，蔡英文是最照顧南部、尤其是高雄市的總統，在這幾年補助高雄市1759億元，這些重大建設包括捷運黃線、紅線，還有相關交通建設，蔡英文非常盡心打拚，要來照顧高雄建設，最重要的還有高雄的轉型，像是國艦國造、綠能和橋科等，蔡英文都交代行政院一定要照顧南部，讓南部發展，希望蔡英文多來南部，尤其是高雄，感受南部的溫暖。