捷運掏下體狂蹭女乘客！她見衣袖「白濁一灘」氣炸　色翁辯：我會漏精

▲搭乘捷運人多時，女乘客最好注意自身安全以免被性騷。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

北部1名70多歲老翁今年2月搭乘捷運板南線，從龍山寺站至板橋站途中，刻意靠近1名座位上的女乘客，接著竟趁對方不注意時，直接掏出生殖器磨蹭女方手臂，還在被害人身上留下一灘精液。老翁到案後供稱，自己因年紀大，常出現漏精、漏尿情形，並非刻意性騷擾；但檢方發現，他過去已有11次在捷運上性騷紀錄，根本是慣犯。

據了解，老翁今年2月15日趁著捷運從龍山寺開往板橋途中，見被害人坐在靠走道位置，隨即往對方旁邊移動，並偷偷掏出生殖器磨蹭女方手臂；女乘客當下並未察覺遭性騷，直到下車後發現衣袖上沾有男性精液，氣得當場報警；警方獲報後調閱監視器，根據車廂內畫面循線逮到涉案老翁。

老翁到案後辯稱，自己因為年紀大，不時會有漏精、漏尿情形，並非故意要性騷擾，同時自承過去也曾發生類似案件，常常被人誤會等。雖然犯嫌堅稱一切都是誤會，但檢方發現，他從2008年開始就多次在捷運上性騷女乘客，12年來共有11件，其中4件有罪、2件不起訴，另外5件則因和被害人和解得以脫身。

檢察官認為，老翁是性騷擾慣犯，過去曾多次被判決有罪，卻仍不知收斂，這次又在捷運板南線上故技重施，惡性非輕，因此依違反《性騷擾防治法》將他提起公訴，並建請法院從重判處最高2年有期徒刑。

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