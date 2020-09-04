　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

內蒙漢語教學惹抗議！公安連發7則協查令　129人學校外「尋釁滋事」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 內蒙古,漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）

▲內蒙古漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學，自本學期開始改用國家統編漢語教材，引發蒙人抗議與罷課。通遼市公安近日在多個行政區發出協查通告，指區內發生尋釁滋事案，向民眾徵集涉嫌違法人士的線索，單在科爾沁區就有多達129人被警方敦促自首。

▲▼ 內蒙漢語教學政策觸發抗議　。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲通告內容。（圖／翻攝自微信公眾號）

通遼市公安3日在微信公眾號連發7則協查通告，內文指出，市內部分小學和中學門外發生尋釁滋事案，現向社會廣泛徵集涉案人士的線索，若能提供線索或協助公安機關直接抓獲嫌疑人，可獲1000元（人民幣，約新台幣4300元）的獎勵，同時希望嫌疑人主動投案自首。

通告內附有嫌疑人的照片，從畫面可以看到，部分由現場監視器拍攝所得。科爾沁區公安分局的最新通告內，則集中列出了多名違法行為人，編號排到129。除了鼓勵民眾提供線索和敦促相關人士自首外，通告還稱，凡在公共場所聚集，公安機關一律徹查。

▼最新通告內集中列出多名違法行為人。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲▼ 內蒙漢語教學政策觸發抗議　。（圖／翻攝自微信公眾號）

據官方內蒙古新聞網報導，內蒙古自治區政府1日晚間召開電視電話會議，深入貫徹落實中共中央、國務院關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署；自治區主席布小林出席會議並講話。

會議稱，中共18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央高度重視國家通用語言文字普及工作」。推進統編教材使用「是黨和國家對民族地區的關懷，有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識」，是一項既利於當前、又利於長遠的工作。

根據「方案」，今年秋季起，小學一年級和初中一年級先使用統編語文教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編「道德與法治」（政治）教材，2022年初中一年級使用統編「歷史」教材，並使用國家通用語言文字、也就是漢語授課，不過此事在當地引發示威抗議。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
女遭公婆霸凌輕生！娘家人「看臉書動態才知她走了」淚崩
2隻比特犬恐攻影片曝！3路人慘遭攻擊　男被撲倒差點沒命
陳時中怒嗆加利老闆：犯法在先，說這些五四三
獨／妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

當街吵架氣炸！　老公竟抱起老婆「扔下高架橋」冷漠轉身就走

內蒙漢語教學惹抗議！公安連發7則協查令　129人學校外「尋釁滋事」

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」　嗆再挺館長「幾秒鐘搞定他」

中美角力？　習近平措辭強硬「五個絕不答應」

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

日媒稱蔡英文總統　華春瑩反駁：她是「中國台灣」領導人而已

印度再禁118款中國App！　華春瑩：冀印方支持雙邊交流合作

身上疑似帶氣槍！日籍記者遭港警逮捕...周庭憂：第四權正面臨打壓

陸智庫頻放台海假軍情！　陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

台全面封鎖海峽論壇　陸學者：陳水扁也沒阻礙民間交流

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

當街吵架氣炸！　老公竟抱起老婆「扔下高架橋」冷漠轉身就走

內蒙漢語教學惹抗議！公安連發7則協查令　129人學校外「尋釁滋事」

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」　嗆再挺館長「幾秒鐘搞定他」

中美角力？　習近平措辭強硬「五個絕不答應」

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

日媒稱蔡英文總統　華春瑩反駁：她是「中國台灣」領導人而已

印度再禁118款中國App！　華春瑩：冀印方支持雙邊交流合作

身上疑似帶氣槍！日籍記者遭港警逮捕...周庭憂：第四權正面臨打壓

陸智庫頻放台海假軍情！　陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

台全面封鎖海峽論壇　陸學者：陳水扁也沒阻礙民間交流

連跑3間都被拒！新莊女「抱一疊陸製口罩」無法換貨　藥局1理由回應

《花木蘭》爛番茄開盤「跟《天能》同分」　網：迪士尼最佳真人電影

翻出「2種加利口罩」戴心酸...苦主哀：還有52片　網揭如何分辨

國道神駕駛！轎車撞護欄逆停中線　大貨車「急內切」險釀追撞

分屍嫌潛逃南非17年栽給新冠！被疫情逼瘋自首：讓我回日本！

蔡英文提告「論文門」週年遭冷處理　賀德芬：背著罪過活過這一年

長庚醫學研發出的面膜一片才62元！教你5大用法　神速拉提透亮

女兒想養貓「研究5年」做PPT說服爸　釣出微軟讚爆：很吸引人

全台唯一「女董學院」今成立　發佈台灣首部女性治理白皮書

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

日籍記者遭港警逮捕！周庭FB籲各界關注

仙氣妹私密部位偷拍照瘋傳！17萬人搶看

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

陸外交部新發言人　神似關之琳

天才女博士清純臉蛋反差萌！家中三代都開掛

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

外送員「咚」下跪　救下跳樓少年

日媒稱蔡英文總統　華春瑩：她是「中國台灣」領導人

陸委會開鍘海峽論壇

博彩業慘賠　澳門將發10億消費券

更多熱門

相關新聞

1人染鼠疫死亡！內蒙古發布3級預警

1人染鼠疫死亡！內蒙古發布3級預警

大陸內蒙古鼠疫嚴峻，包頭市日前有1例腸型鼠疫死亡病例，當地政府研判有傳播風險，因此宣布至年底，要進入鼠疫疫情Ⅲ級預警。目前，死亡病例的9名密切接觸者、26名密切接觸者的接觸人員已被集中隔離醫學觀察，目前皆無發燒等異狀，鼠疫核酸PCR檢測結果也呈陰性。

老駱駝被賣思鄉　走100公里回家

老駱駝被賣思鄉　走100公里回家

老駱駝被賣跋涉100公里回家　主人感動買回

老駱駝被賣跋涉100公里回家　主人感動買回

內蒙古溫更鎮「鼠疫隔離區」解封

內蒙古溫更鎮「鼠疫隔離區」解封

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

關鍵字：

內蒙古漢語

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

台南男「才剛來2發」房門秒打開

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

館長7天快速出院　立委揭密：我的功勞

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

小三出血染菜花　渣夫爆「小四也是人妻」

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面