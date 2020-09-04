內蒙漢語教學惹抗議！公安連發7則協查令　129人學校外「尋釁滋事」

▲內蒙古漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學，自本學期開始改用國家統編漢語教材，引發蒙人抗議與罷課。通遼市公安近日在多個行政區發出協查通告，指區內發生尋釁滋事案，向民眾徵集涉嫌違法人士的線索，單在科爾沁區就有多達129人被警方敦促自首。

▲通告內容。（圖／翻攝自微信公眾號）

通遼市公安3日在微信公眾號連發7則協查通告，內文指出，市內部分小學和中學門外發生尋釁滋事案，現向社會廣泛徵集涉案人士的線索，若能提供線索或協助公安機關直接抓獲嫌疑人，可獲1000元（人民幣，約新台幣4300元）的獎勵，同時希望嫌疑人主動投案自首。

通告內附有嫌疑人的照片，從畫面可以看到，部分由現場監視器拍攝所得。科爾沁區公安分局的最新通告內，則集中列出了多名違法行為人，編號排到129。除了鼓勵民眾提供線索和敦促相關人士自首外，通告還稱，凡在公共場所聚集，公安機關一律徹查。

▼最新通告內集中列出多名違法行為人。（圖／翻攝自微信公眾號）

據官方內蒙古新聞網報導，內蒙古自治區政府1日晚間召開電視電話會議，深入貫徹落實中共中央、國務院關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署；自治區主席布小林出席會議並講話。

會議稱，中共18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央高度重視國家通用語言文字普及工作」。推進統編教材使用「是黨和國家對民族地區的關懷，有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識」，是一項既利於當前、又利於長遠的工作。

根據「方案」，今年秋季起，小學一年級和初中一年級先使用統編語文教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編「道德與法治」（政治）教材，2022年初中一年級使用統編「歷史」教材，並使用國家通用語言文字、也就是漢語授課，不過此事在當地引發示威抗議。