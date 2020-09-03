混陸製口罩賣新北10區！工廠老闆坦言「不後悔」曝心酸動機

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市八里區加利科技有限公司被查獲，涉嫌從大陸輸入337萬片平面型非醫用一次性防護口罩」混充醫療用口罩，混裝後販售到新北市10區。對此，加利科技老闆林明進表示，他做錯了但不後悔，目的全都是保護員工。

新北市藥局發現，口罩國家隊配送的實名制口罩包裝中，竟有列印簡體字樣的「產品合格證（产品合格证）」，因此向食藥署檢舉，沒想到加利科技直接將印有「安徽製造」的紙箱丟在工廠旁，毫不掩飾。

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▲▼加利科技用陸製非醫療用口罩混充醫用口罩販賣，並將廢紙箱扔在工廠旁巷子。（圖／記者黃彥傑攝）



加利科技老闆林明進指出，雖然是口罩國家隊，但部分的大廠只要跟中央商量產量問題，就可以立刻調降，但他們向上反映卻不見得被接受，產量上的壓力非常龐大。

林明進說，員工從農曆年到現在月休2天，每個人都非常疲憊，為了保護員工，他才做了錯誤決定，因此對底下的人感到非常抱歉，錯誤將會由他一人承擔，完全員工無關。

據悉，加利科技混充的陸製口罩，住要分布於新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。

食藥署表示，若民眾買到印有「Carry mask」的Logo的口罩，自9/4～11日為期一週，可到實名制藥局或衛生所進行換貨。

►超級熱賣零負評

▼民眾只要曾領到「Carry mask」字樣的口罩，自9/4起為期一週可換貨。（圖／梁世民藥師提供）

