日均3名人帳號被盜　趨勢科技供4大方法揪出可疑帳號

▲資安廠商注意到，自六月以來，每日平均有3位名人的帳號被盜。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

近期知名Facebook粉絲專頁被盜的情況愈趨嚴重，資安廠商趨勢科技發現，這樣的現象自今年六月，網路犯罪分子瞄準來自台灣、印度、澳洲、加拿大及菲律賓等國家的知名臉書帳號和粉專下手，駭客透過假冒的山寨版Facebook官方帳號在名人的粉絲專頁上標註名人或帳號，平均每天就有三個名人帳號被盜，甚至遭到拋售，趨勢科技呼籲大眾務必提高警覺。

趨勢科技指出，山寨Facebook假帳號，會使用與官方帳號極為相似的大頭貼照與名稱魚目混珠，如ə、ı和ɾ，例如：Fecebook and PrIvacy、Fəcebook System Corporation、Re-confiɾmFacəbook等，讓原帳號持有者誤以為是正式官方帳號以落入陷阱。

當發現帳號被盜，想要改回原始名稱時，又必須等待Facebook進行漫長的人工審核程序，導致越來越多受害者乾脆直接建立新的Facebook帳號，而非等待審查結果。

趨勢科技指出，其實有4個方法可以立即揪出可疑帳號：

使用者名稱：合法使用者名與帳號名稱幾乎相同，假帳號的使用者名稱和帳號名稱可能彼此之間沒有關係。

關於使用者：這裡可能會提供帳號所有者的基本資料，被盜帳號可能會出現可疑內容，能夠輕易地和網路公開資訊進行比對。

粉絲專頁資訊透明度：這裡會顯示對粉絲專頁作過的編輯，如粉絲專頁建立時間和原始註冊的名稱。

帳號相片：在帳號裡找到的相片也可以看出活動記錄，被盜帳號通常只會上傳一張Facebook圖示讓駭客用來變更帳號的大頭貼照。

另一方面，趨勢科技也提供了6個步驟，讓使用者迅速取回「發球權」：

Facebook審查不會被公布到動態時報上：如粉絲專頁被舉報，FB審查員會審查貼文是否違反社群標準，其審查會以非公開地方式保密進行，互動不會被張貼到動態時報上。

社群媒體平台對企業粉絲專頁的詢問和請求會更快地回應：企業粉絲專頁可能有敏感的財務資訊，如果企業粉絲專頁受到這些威脅影響，請立即回報並要求Facebook反應。

Facebook不會將外部網域連結用於內部流程和通知：一旦訊息或貼文內包含外部連結，請立即向Facebook舉報該頁面。

為帳號啟用雙因子身份認證（2FA）

踢除可疑管理員：粉專內可能有被駭客加入的管理員，應該馬上將對方停權，如果是原先有其他管理員帳號被盜尚未拿回，最好也先將此帳號停權，等到他的帳號救回時再恢復權限，以防止駭客利用管理員的權限繼續控制粉絲專頁。

安裝並啟用能夠偵測和封鎖惡意網站的多層次保護系統：個人用戶請使用防毒軟體，可立即攔阻危險網頁或駭客攻擊。