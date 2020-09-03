遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫反嗆：反應過度代表「心中有鬼」

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）近日常發布美軍在台海活動的軌跡，但國防部副部長張哲平對此卻批說是假訊息。對此，該平台主任昨（2）日正面回應，指出該平台沒有發布過假消息，只是根據公開數據進行的合理懷疑，卻被台灣方面如此「隆重對待」，反應過度表明台當局確實「心中有鬼」，希望能拿出更多細節和證據來證明沒發生過。

據《環球時報》報導，隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」近日發布了美艦機在台周邊的活動情況，包含8月30日一架美軍EP-3E電子偵察機出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常。

透過遙感衛星圖像比對，「南海戰略態勢感知計劃」發現，9月1日疑似在澎湖水道發現美國導彈驅逐艦「海爾賽」號的身影。上述兩種說法，台灣空軍、海軍都出面回應說是假新聞，2日張哲平更親上火線說明，批「這些內容，不是子虛烏有，就是魚目混珠」。

對此，「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波受訪時做出3點回應，指出首先很歡迎台軍作為地方武裝部門的回應，表明台灣方面很重視此事；其次，台灣的回應太主觀臆斷，希望多一些理性聲音，公佈更詳細的細節來證明確實一切正常；此外，「南海戰略態勢感知計劃」還會持續發布台灣周邊海空狀況，表達我們的合理懷疑和推測。

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



胡波表示，該平台的訊息都不是製造出來的，是可以在有權威性的國際平台上還原重溯的，在訊息發布的同時根據訊息作出合理的推測，並沒有給出「一錘定音」的結論，因此「我們歡迎台灣方面公佈更確實的證據來證明這些異常事件沒有發生過，我們也很高興看到這些事情沒有發生過。」

胡波指出，台灣方面如此「隆重對待」一家根據公開數據發布訊息的智庫，反應過度反而會讓外界充滿好奇和懷疑，「我們在訊息發佈時只是對事實進行了客觀描述，表達了我們的合理懷疑，裡面沒有摻雜絲毫的主觀情緒，更談不上刻意製造兩岸人民衝突。」

「台灣方面的過度反應，恰好反映出美台之間的暗潮洶湧，也表明台當局確實『心中有鬼』，如果和美國的所有聯繫都敢擺在陽光下，又何懼大家議論？」胡波嗆說，「如果台灣自己把自己管好，和美國保持必要距離，還會如此緊張嗎？」

最後，胡波強調，未來該平台會繼續發布相關訊息，也會一如既往地表達合理懷疑，「我們希望能得到台灣方面的反饋，但希望在回應時能理性一些，能公開更多的細節和證據，而不是上綱上線，主觀臆斷，做出一些不存在的推斷。」

▲中國官方推特指出，美艦進澎湖水道穿越台海。（圖／翻攝南海戰略態勢感知計畫推特）



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