　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫反嗆：反應過度代表「心中有鬼」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,國防部副部長張哲平。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）近日常發布美軍在台海活動的軌跡，但國防部副部長張哲平對此卻批說是假訊息。對此，該平台主任昨（2）日正面回應，指出該平台沒有發布過假消息，只是根據公開數據進行的合理懷疑，卻被台灣方面如此「隆重對待」，反應過度表明台當局確實「心中有鬼」，希望能拿出更多細節和證據來證明沒發生過。

據《環球時報》報導，隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」近日發布了美艦機在台周邊的活動情況，包含8月30日一架美軍EP-3E電子偵察機出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌跡較為異常。

透過遙感衛星圖像比對，「南海戰略態勢感知計劃」發現，9月1日疑似在澎湖水道發現美國導彈驅逐艦「海爾賽」號的身影。上述兩種說法，台灣空軍、海軍都出面回應說是假新聞，2日張哲平更親上火線說明，批「這些內容，不是子虛烏有，就是魚目混珠」。

對此，「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波受訪時做出3點回應，指出首先很歡迎台軍作為地方武裝部門的回應，表明台灣方面很重視此事；其次，台灣的回應太主觀臆斷，希望多一些理性聲音，公佈更詳細的細節來證明確實一切正常；此外，「南海戰略態勢感知計劃」還會持續發布台灣周邊海空狀況，表達我們的合理懷疑和推測。

▲▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

胡波表示，該平台的訊息都不是製造出來的，是可以在有權威性的國際平台上還原重溯的，在訊息發布的同時根據訊息作出合理的推測，並沒有給出「一錘定音」的結論，因此「我們歡迎台灣方面公佈更確實的證據來證明這些異常事件沒有發生過，我們也很高興看到這些事情沒有發生過。」

胡波指出，台灣方面如此「隆重對待」一家根據公開數據發布訊息的智庫，反應過度反而會讓外界充滿好奇和懷疑，「我們在訊息發佈時只是對事實進行了客觀描述，表達了我們的合理懷疑，裡面沒有摻雜絲毫的主觀情緒，更談不上刻意製造兩岸人民衝突。」

「台灣方面的過度反應，恰好反映出美台之間的暗潮洶湧，也表明台當局確實『心中有鬼』，如果和美國的所有聯繫都敢擺在陽光下，又何懼大家議論？」胡波嗆說，「如果台灣自己把自己管好，和美國保持必要距離，還會如此緊張嗎？」

最後，胡波強調，未來該平台會繼續發布相關訊息，也會一如既往地表達合理懷疑，「我們希望能得到台灣方面的反饋，但希望在回應時能理性一些，能公開更多的細節和證據，而不是上綱上線，主觀臆斷，做出一些不存在的推斷。」

▲▼中國官方推特指出，美艦進澎湖水道穿越台海。（圖／翻攝南海戰略態勢感知計畫推特）

▲中國官方推特指出，美艦進澎湖水道穿越台海。（圖／翻攝南海戰略態勢感知計畫推特）

►「靈芝水」激殺5折

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
瑞豐夜市驚見「罷韓懺悔文」：韓國瑜，你回來高雄好不好
聖結石瞞妻運毒！　聖嫂嘟嘟驚見「千元鈔+白粉裝滿袋」氣炸報警
全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫反嗆：反應過度代表「心中有鬼」

傳美官員刻意掩蓋疫情！　華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

爺喊「有老虎」急報案　員警出動後見本尊…全傻了！

中印衝突傳有印兵被打死　華春瑩：據報導是被自己的軍車砸死

美指陸軍費用於發展武統能力　華春瑩：美軍費才是「世界獨霸」

美報告揭「解放軍侵台4路線」　陸：抹黑中國「挑動兩岸對立」

22歲妹慘死鬧市！遭「4分59秒虐殺」無助蜷縮亡…兇手露惡魔詭笑

中印邊境衝突　陸官媒《環時》：走了一條邪路

海上漂榴槤！民眾瘋搶食「集體中毒」...感染元兇出爐

中印衝突傳印軍已佔「關鍵高地」　陸：立即撤回所有非法越線者！

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫反嗆：反應過度代表「心中有鬼」

傳美官員刻意掩蓋疫情！　華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

爺喊「有老虎」急報案　員警出動後見本尊…全傻了！

中印衝突傳有印兵被打死　華春瑩：據報導是被自己的軍車砸死

美指陸軍費用於發展武統能力　華春瑩：美軍費才是「世界獨霸」

美報告揭「解放軍侵台4路線」　陸：抹黑中國「挑動兩岸對立」

22歲妹慘死鬧市！遭「4分59秒虐殺」無助蜷縮亡…兇手露惡魔詭笑

中印邊境衝突　陸官媒《環時》：走了一條邪路

海上漂榴槤！民眾瘋搶食「集體中毒」...感染元兇出爐

中印衝突傳印軍已佔「關鍵高地」　陸：立即撤回所有非法越線者！

李孝利停用IG…陸網再開砲！　喊「退出演藝圈」：別裝可憐快道歉

中職／米蘭達潘威倫對決都無勝敗　嘟嘟4個月未勝兄弟

扭蛋迷新收藏！坐著的「口罩貓」、「吐司貓」爆笑登場　

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫反嗆：反應過度代表「心中有鬼」

黃秋生59歲生日願望曝光！　盼「將一生所學之技帶到臺灣」

北市選定9月為動物保護月　38場毛小孩活動邀民眾參與

五角大廈稱：2款「高超音速」巡弋飛彈階段試驗成功

被偷摸！她突見沙發長出「毛毛手」　貓掌狂揮...網笑：來玩躲貓貓XD

大陸熱門新聞

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

19歲男下面長出鴿子蛋！15天後只能切了

台灣新護照　陸批搞小動作

22歲網紅遭行刑式割喉慘死　前男友2年後償命

爺喊「有老虎」急報案　警見本尊全傻了

華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

外送員「咚」下跪　救下跳樓少年

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

工程車遭撞2工人翻落高架！下秒1人看熱鬧被撞死

倡不浪費食物

工人抬大浴缸抱怨好重！竟藏慘死腐屍

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫出面回應了

德中外長記者會後　羅冠聰：德國態度變強硬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

正妹綠島潛水喝醉狂吐　秒遭色男性侵

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

15歲小小彬升高中了！

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

全台明日甩雨彈　這2區整天慎防雷雨襲

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

獨／壞壞就噴血！24歲男「神秘肉洞」一碰…狂瀉30分鐘

小勞勃道尼親口證實鋼鐵人告別漫威

女社工發高燒硬闖托嬰中心...1童住院4發燒

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

更多

最夯影音

更多
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍
愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面