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快樂邊緣人TOP4！嗨咖「射手」竟上榜、高冷「摩羯」僅第二

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▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲你喜歡當交際王還是邊緣人呢？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

每個人的個性不同，有些人喜歡交際、有些人只想生活在自己的小世界裡，科技紫微網整理出「快樂的邊緣人」TOP4星座，快來看看自己有沒有上榜！

TOP 4：雙子座

請繼續往下閱讀...

大家都以為雙子座是交際王，喜歡熱鬧、喜歡和一大群朋友聚在一起，其實他們很享受「自我學習」的時間，像是一個人逛文青店、一個人在咖啡店裡思考人生道理，只要他們想要清淨，就能找到自得其樂的方法，才不管什麼人情世故。

TOP 3：射手座

活潑熱情電力滿格的射手座，是標準的人來瘋，但他們骨子裡最在意的其實是「自由」，喜歡自我放逐，嚮往無拘無束過生活，像是工作累了覺得厭倦，就離開人群到沒人認識的地方逍遙自在，樂意當個快樂的邊緣人。

TOP 2：摩羯座

務實又高冷的摩羯座，清楚知道自己的優勢與弱勢，比起逢迎拍馬，他們更喜歡腳踏實地做事，保持一兩個知心朋友就很夠，也因為他們自有分寸、又懶得開口，很容易邊緣化，不過他們怡然自得，樂當邊緣人呢。

TOP 1：水瓶座

思維獨特的水瓶座，常常被認為是外星人，別人無法輕易走進水瓶的世界，而水瓶也不容易理解別人的想法，因此與其花盡心思在複雜的人際關係中理出規則，才能與別人建立關係，水瓶座寧可快樂的做自己，就算是邊緣人也無妨

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