小精靈無人機回收成功　結合C-130運輸機打造「飛行航空母艦」

▲小精靈完成回收系統測試，未來可望打造出能重複使用的無人機。（圖／翻攝自Dynetics官網）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國Dynetics公司在8月26日宣布，日前與國防先進研究計畫局（DARPA）合作開發的X-61A「小精靈」（Gremlins）無人機，成功完成第2架原型機與機載回收系統測試。未來希望能打造一款「低成本」、「可重複使用」的無人機，也能使母機C-130運輸機等操作平台變成「飛行航空母艦」。

根據「Dynetics官網聲明」指出，7月在猶他州達格維試驗場（Dugway Proving Ground）進行第2架X-61A試飛，與C-130運輸機一起飛行，共飛行了2小時12分，但降落時是使用降落傘系統在地面進行回收，並非由C-130進行回收。這次飛行首次使用「小精靈自主對接系統」（GADS），與C-130運輸機編隊飛行，這次的成功證明，只要完成對接，就可以安全回收X-61A。

「小精靈」計畫於2016年啟動，首次飛行在2019年11月，目的是希望能打造一架「低成本」、「可重複使用」的無人機，同時還能具備空中部署與回收功能。

小精靈項目經理提姆.基特（Tim Keeter）表示，「第二架的測試表現出色，增加團隊對X-61A的信心。很高興在小精靈計畫上取得進展，這次過去4年來大家一直努力的方向，未來希望能進一步為了DARPA與作戰人員，提高X-61A的性能。」