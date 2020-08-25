AI戰機VS.菁英飛行員　模擬空戰...5：0完勝人類！

▲美國戰機F-16。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國國防高等研究計畫署（DARPA）於20日進行空軍F-16飛行員與AI自動駕駛戰機進行模擬空戰，其中AI駕駛獲得了5場連勝的完美戰績，成功擊敗了空軍最頂尖戰鬥機飛行員之一。

根據商業內幕（Business Insider）報導指出，DARPA於上周四進行第三輪也是最後一次的Alpha戰鬥（Alpha Dogrfight）競賽，將Heron Systems公司設計的AI系統與人類飛行員進行「模擬得可視範圍內空戰」，這場作戰雖不能反應在自然環境中的真實戰鬥性，但卻能顯現出AI反應比人類來的快速。

Heron Systems工程師班．貝爾（Ben Bell）表示，在模擬環境中AI速度勝過人類，如果不算視覺辨識部分的話，他們的AI駕駛僅需大約NVIDIA Tegra等級的晶片就能跑動。

另外DARPA評論員賈斯汀．莫克（Justin Mock）提到，在戰鬥過程當中，AI戰鬥機展現出「超人的瞄準能力」，人類飛行員從未能對AI戰機進行打擊，舉辦這項競賽的目的除了展現目前AI進展外，同時也希望AI能獲得飛行員的尊重與信任，讓人類和機器能在未來的空戰中合作。

這場「一對一對抗賽」中，兩方對決如同二次世界大戰，在過程當中AI擁有極大優勢，顯現出他們的發展快速，但同時還需更多事前準備，才能應對現代戰爭的複雜性。