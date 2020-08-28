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壽險業前7月不畏匯損賺1505億　淨值破2.3兆創史上新高

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲根據金管會統計，累計今年前7月壽險業淨值達2兆3879元，創下史上新高。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣升值影響，壽險業今年前7月匯兌成本達1,789億元，但仍有1,505億元的獲利；另在股債價格上揚帶動下，壽險業淨值來到2兆3,879億元，一舉創下史上新高紀錄。

根據保險局統計，截至今年7月底，壽險業匯兌損益有2,278億元，但避險損益有318億元，扣除外匯變動準備金171億元，因此今年1至7月壽險業累計淨匯損為1,789億元。

統計也指出，保險業今年前7月淨值達2兆5,236億元，較去年同期成長32.3%，其中壽險業淨值來到2兆3,879億元，年增達34.3%，一舉創下歷史新高，而產險淨值則來到1,357億元，年成長5.4%。

整體來看，今年1至7月壽險業累計稅前獲利1,505億元，較去年同期的1,374億元，成長9.5%，創下歷年同期新高；產險業累計稅前獲利99億元，則較去年同期的103億元，衰退3.9%，累計今年前7月保險業稅前獲利達1,604億元，年增8.6%。

保險局官員指出，今年7月底新台幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為2%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達375億元，而壽險業今年7月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,505億元的獲利。

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