智合首推新冠肺炎解方！「雞尾酒式綜合疫苗」激活人體免疫殺病毒

▲智合精準醫學今舉辦新冠肺炎解決方案記者會。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國都積極在尋找解方，台灣也已加速核准新冠疫苗進入人體試驗，智合精準醫學也宣布推出疫苗技術平台，今（31）日發表雞尾酒式綜合疫苗，盼激活人體免疫系統，產生中和抗體，清除病毒並阻止病毒進入細胞。

智合董事長黃崇仁指出，疫苗獨特技術平台是透過創新設計可突破免疫耐受性，針對自身抗原產生抗體，也能對外來弱抗原產生高強度免疫反應，因此可針對多種疾病發展具有治療、預防效果的疫苗。

請繼續往下閱讀...

由於新冠肺炎疫情未停，世界各國全力研發新冠肺炎疫苗，黃崇仁說，現在全球開發的疫苗中，大多是用新冠病毒表面整個棘突蛋白或受體結合區域作為抗原設計，沒有人敢說自己是百分百的，例如施打疫苗後可以持續多久等，且目前也沒有任何藥物可以完整治療。

而針對智合疫苗平台，黃崇仁表示，主要是用人體自己免疫的力量來治療和對抗病毒，可針對棘突蛋白上的數個重要區域和其他病毒蛋白，有效激活B淋巴球，產生大量中和抗體，也能活化毒殺型T淋巴球。

黃崇仁進一步透露，目前在動物實驗上，已經測試了數十種次單元疫苗，根據目前數據顯示，其中許多疫苗都可以讓實驗動物產生大量抗體，產生的抗體也有良好中和病毒的能力。黃崇仁強調，此次針對新冠病毒的重要蛋白質設計出雞尾酒式綜合疫苗，預期能發揮治療和預防新冠肺炎的效用。