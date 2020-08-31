音樂教室老闆溺斃浴缸！妻共謀小王殺夫　警笑證據全留在Google

圖文／鏡週刊

6年前，高雄發生一起人妻勾結小王謀殺親夫的命案，與丈夫一起經營音樂教室的楊宜綾，因不滿丈夫偷情、家暴，竟勾結在補習班當英文老師的情夫徐方偉，把丈夫迷昏後溺斃，2人事後故布疑陣，企圖誤導警方辦案，但因楊女供詞破綻百出，手機又有上網搜尋「浴缸、溺水、FM2、如何刪除搜尋紀錄」等關鍵字，最後謊言被戳破，人妻與小王都被判處無期徒刑定讞。

2014年1月24日上午11點多，高雄鳳山一間音樂教室的蔡姓老師，接到老闆娘楊宜綾的電話，楊女驚恐地告訴他，有人闖入音樂教室，蔡姓老師趕赴現場，看到楊女倒在臥室地板上，雙手遭絲巾綁住。徐世衡躺臥在浴室的浴缸內，雙手及頭部都被膠帶纏繞，已經沒了呼吸心跳。蔡男先幫楊女鬆綁，並打電話報警。

警方到場後發現，當天清晨4點多有民眾報案，曾聽到男子大喊，「大哥不要殺我！我可以戴口罩去領錢給你。」不過，警方到場沒有聽到任何聲響便收隊離去。楊宜綾向警方表示，她吃安眠藥後睡去，後來驚醒見一男子將丈夫壓在浴缸內拳打腳踢。男子喝令她下樓拿膠帶，纏繞丈夫的雙手及頭部，她告訴警方，丈夫在外有債務，對方是討債不成才行凶，但不清楚對方的身分。

不過，警方起懷疑，一樓鐵捲門未被破壞，凶手若不是有遙控器，就是有人幫忙開門。此外，楊女聽從指示到一樓拿膠帶時，沒有乘隙求救，不合常理。另一方面，警方在楊女的手機中，發現她曾上網搜尋「浴缸、溺水、如何刪除搜尋紀錄、FM2、死亡證明書、拋棄繼承」等關鍵字，加上她供詞反覆，警方認為涉有重嫌，聲請羈押獲准。

最後，警方查出，一名英文補教老師徐方偉案發時出入現場，他最後坦承行兇，他表示與楊宜綾認識多年，自己很喜歡楊女，楊女經常到他的租屋處，2人也發生性關係。因為楊女常向他訴苦，說丈夫酒後對她家暴，他知道死者對楊不好，外面還有女友，他心疼楊女的遭遇，才與她共謀殺害徐世衡。法院審理認為，2人都沒前科，加上醫院鑑定也認為他們有教化的可能，最後將2人判處無期徒刑定讞。

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