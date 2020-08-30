陸加強技術出口管制　新華社點名TikTok：建議慎重考慮暫停交易

▲字節跳動被美國政府要求出售TikTok在美國的業務。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部28日發布新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將多項技術限制出口，被認為可能對字節跳動出售TikTok在美業務造成影響。對此，中國對外經濟貿易大學教授崔凡指出，字節跳動的技術可能涉及新版目錄限制的項目，建議字節跳動認真研究該份目錄，慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判。

崔凡接受《新華社》採訪時表示，技術貿易不同於其他國際經貿合作方式，新技術不斷湧現，某些前沿技術可能會對國家安全、社會公共利益或公共道德產生一些影響，需要納入目錄管理，「因此，技術貿易領域的相關禁止和限制目錄無法像外商投資准入負面清單那樣只減不增。」

崔凡指出，作為一家迅速成長的創新型企業，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。

崔凡認為，如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序，「字節跳動的國際業務能夠取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心算法服務，就是一種典型的技術服務出口。」

崔凡提到，如果字節跳動的國際業務要繼續順利運營，無論其新的所有者和運營者是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟件代碼或其使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。

崔凡強調，建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情採取進一步行動。