嘉縣「常客篩檢集點活動」　籲每3至6個月愛滋篩檢1次

▲ 愛滋篩檢送健康好禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為保護伴侶健康，嘉義縣衛生局邀請大家攜伴參加「常客篩檢集點活動」，篩檢後透過提供QR code進行掃描集點，每月篩檢1次集1點並贈送精美小禮物，集滿6點就可兌換神秘禮物(等值1000元)，讓彼此不忘「篩」恩愛，展現愛的另類表現！

全國疫情資料顯示，性病及愛滋病的傳播主要以不安全性行為為主，尤其以年輕族群比例最高。嘉義縣2019年透過篩檢主動發現陽性個案14位，都及時就醫有效控制疫情擴散。

疾管署統計資料，國內尚有約16%愛滋感染者不知道自身感染狀態，呼籲民眾利用「常客篩檢集點活動」方便又兼顧隱私。篩檢結果陽性，又有陪伴就醫的服務，憑試劑編號至愛滋指定院所確認檢驗將免收就醫部分負擔，守護民眾的健康。

衛生局表示，8月起每週六在民雄諸羅部屋同志中心舉辦常客快速篩檢活動，參加者可透過衛生局合作的新竹風城部屋QR code進行掃描集點，每月固定篩檢累計6次集滿6點，獲好禮三加一大放送，好康逗陣來活動至12月31日止。

位於民雄鄉的同志健康服務中心-諸羅部屋，每週四~六下午2-10點開館，提供愛滋諮詢篩檢及自我在家唾液篩檢試劑服務，歡迎大家多多利用。

衛生局代理局長趙紋華呼籲有性行為者至少要篩檢1次，如有無套性行為者，建議每年篩檢；若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，應 每3至6個月篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況。