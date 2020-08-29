▲「淘金針特展」以設計思維翻轉金針山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東太麻里金針山休閒農業發展協會於28至30日在中華會館台東分社舉辦「淘金針特展」，展出遊牧計畫的6位設計師精彩作品，用設計思維翻轉後的金針山，上午10時正式開幕，希望能促進各休區間觀摩學習與經驗交流，以利長期持續推動地方創生。

台東縣政府文化處表示，協會理事長楊文廣透過台東縣政府文化處社區營造點補助支持，舉辦第2屆「設計師遊牧計畫2.0」，召集不同領域的6位設計師進駐金針山社區，用60天的時間深入金針山社區，走訪各個店家、認識不同的居民，從生活中發現能改變且發展的元素，結合設計師自身創新設計思考來活化翻轉金針山。

這次參展者為遊牧計畫的6位設計師，其設計作品分別為立體卡設計師賴冠傑，用「立體卡」呈現金針山的不同風貌，透過收集的方式讓民眾接觸更多店家；插畫師吳紹華透過外來者的視角，以插畫的形式記錄下金針山的亮點；空間設計師劉奕杰活化晨曦亭，深化此亭與在地自然環境的連結，探索山中涼亭空間不一樣的可能性；工業設計師王芷涵，以「金針山好食×食旅伴手盒」為主題，食物裡藏了很多故事，可以傳遞情感，讓人感受在地溫度。

此次作品以伴手禮結合食物地圖的方式，邀請民眾一起發現金針山上的特色美食與人物刻劃，在這座動人的金色小山展開獨特的冒險之旅；工藝設計師林萱，以短片的方式記錄當地人的生活日常，讓觀者藉此認識不同面向的金針山；產品設計師吳玟慧，以『實境解謎』的遊戲方式造訪金針山上景點，故事背景為改編早期歷史與保護自然環境議題，透過漸進式的深度旅遊讓大家實地走入金針山。

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▲「淘金針特展」以設計思維翻轉金針山。（圖／記者楊漢聲翻攝）