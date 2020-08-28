藍拒放寬美豬進口　蔣萬安：女性坐月子會吃豬肝、腰子

圖文／鏡週刊

針對總統蔡英文宣布將放寬美豬、美牛進口，國民黨主席江啟臣今（28日）下午率領黨籍立委召開記者會，痛批蔡政府獨裁，竟未經過國會監督就要冒然開放，「擺明了就是要硬幹」；立委蔣萬安也要求，必須要有相關國人飲食習慣的風險報告，否則會嚴重危害國人健康。

「在野時候講一套，執政講另一套！」江啟臣與黨團書記長林奕華、立委蔣萬安、賴士葆召共同開記者會，他痛批，民進黨過去在野時，經常說要跟人民站在一起顧食安、顧健康，但現在「換位子就換了腦袋」，執政後完全棄人民於不顧。

他接著隔空炮轟蔡英文：「請問妳做好溝通了嗎？配套在哪裡？連最基本的衝擊影響評估，我們都沒看到！」江批評，蔡在宣布放寬美豬、美牛前，完全沒有知會國會，這要民意如何接受，且對本土產業的衝擊會有多大，也完全沒有評估報告，要求蔡英文必須向國人道歉，並到立法院進行國情報告。

林奕華也說，此次的開放根本是「黑箱」，事前也完全未與各縣市政府、農民溝通，甚至執政黨立委也是今天才知道。她另指出，根據農委會今年7月相關統計，全台有550萬頭豬隻，這些養豬戶必然會受到衝擊，「這不是總統說不會影響，就不會影響！」

「國人的生命健康，絕對不能當成談判交易的籌碼！」蔣萬安認為，蔡政府必須先說服國人為何非得開放美豬、美牛進口。他強調，這不只影響到國人健康，也會影響到下一代的生命，且國人的飲食習慣，就是會吃豬肉內髒，特別是女性朋友在坐月子時，常要吃豬肝、腰子進補，這就是國人飲食文化，因此，政府應針對國人飲食習慣提出相關風險評估報告。

賴士葆也指出，已故「俠醫」林杰樑曾說過，瘦肉精會引起噁心、心悸、血壓上升等症況，這也是當初民進黨執政時反對開放進口的原因。他強調，若蔡政府執意要放行，地方政府將有籌碼可拒絕瘦肉精豬肉進入各縣市，「人民的健康，不能用任何政治利益交換」。



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