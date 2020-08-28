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2020縣市首長健康施政滿意度　黃偉哲防疫表現全國第一、健康施政六都第一

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▲台南市長黃偉哲在「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，在防疫表現獲得92.38分的高分，勇奪全國第一，整體的健康施政滿意度也勇奪六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲在「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，在防疫表現獲得92.38分的高分，勇奪全國第一，整體的健康施政滿意度也勇奪六都第一。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣在中央及地方政府的通力合作下，成為全世界最安全的避風港，台南市政府指出，「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從五大滿意度面向分析，市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38分的高分，勇奪全國第一，整體的健康施政滿意度也勇奪六都第一。

台南市政府指出，「2020健康施政滿意度大調查」，就人身安全、照顧品質、運動資源、防疫表現、健康促進5大面向，詢問該縣市居民的主觀感受，並與客觀指標評比的「健康城市」結果進行交义比較；台南市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38分勇奪全國第一，健康促進獲得81.2分為全國第二、人身安全獲得82.46分、照顧品質獲得70.06分；整體表現黃偉哲拿到全國第三，但卻是六都第一名。

台南市長黃偉哲，擁有留美公衛背景，公共衛生議題是他的專長，此次不但在防疫滿意度高達92.38的高分，在慢性病防治、癌篩等「健康促進上的滿意度也拿到第二名，外界對他印象深刻的是，在今年清明連假中，中央發布細胞簡訊時，黃偉哲立刻跳出來質疑中央警訊不精確，此點讓市民很有感。

對於獲得防疫施政滿意度第一的評價，黃偉哲表示不會因此自滿，因應防疫解封，台南市政府也將繼續宣導防疫觀念，同時積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更建康、更幸福。

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縣市首長健康施政滿意度黃偉哲防疫健康

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