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捷克代表團訪台倒數4天…北市府被狀況外？　黃珊珊怒槓中央

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▲▼2020Zespri放肆享受健康封街趴，黃珊珊。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

捷克參院議長維特齊（Milos Vystrcil）8月30日將率90人代表團抵台訪問一週。不過，距離捷克參訪團訪台倒數4天，台北市副市長黃珊珊卻說，至今北市府仍不清楚行程活動方式。

黃珊珊指出，防疫8個多月，很多事情早就步入正軌，但最近發生許多狀況讓人覺得好像第一次碰到疫情一樣，甚至有些荒腔走板，首先北市府提出「反對居家檢疫旅客住在非防疫旅館的一般旅館」，一開始中央還說「只要一室一衛進去14天不出來就可以」，不限制一般旅館收留居家檢疫客人，再推說因為防疫旅館不足所以符合SOP就可以開放一般旅館。

黃珊珊提到，中央此話一出全國譁然，不知道大家忙了大半年搞防疫旅館是為什麼？中央與地方政府幹嘛編預算補助防疫旅館？因此，北市府討論過後決定「逆時鐘」，勒令業者在8月21日前移轉居家檢疫旅客到防疫旅館，並公布還有混居者的旅館名稱，其實都是希望中央與地方一起補起防疫可能的漏洞。

▲▼衛福部長陳時中回應樂生施工爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳時中。（資料照／記者洪巧藍攝）

黃珊珊提及，衛福部長陳時中找她去中央開會，她堅定表示北市府無法接受一般旅館收住居家檢疫旅客的立場，至少做到分棟分層，絕不能混居，感謝陳時中終於從善如流，公布應由地方政府審核通過的防疫旅館才可以收住居家檢疫旅客，早知如此，中央沒必要輕率提出一般旅館開放居家檢疫政策。

黃珊珊說道，北市府雖公布混居旅館名稱，但多數旅客都轉到防疫旅館，這些旅館很多都願意轉為防疫旅館，因為在邊境逐漸開放的同時，嚴謹的居家檢疫是最重要的防線。

▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊。（圖／翻攝自維特齊臉書）

對於捷克代表團將訪台，黃珊珊表示，捷克代表團達90多人，目前捷克國內疫情有復燃情況，每天約有200多人確診，代表團雖經採檢，但沒人敢保證沒風險。

黃珊珊透露，上周四在行政院院會請行政院長蘇貞昌協助，提前告知北市府捷克代表團的相關行程及動線安排，因為代表團住在台北的旅館，也在台北的中央機關拜會，須提前因應處理，但至今仍不清楚行程活動方式，90多人如何團進團出？假設一團90幾人要到故宮參觀，相關動線安排應與其他民眾區別，市民有知道及採取應變的必要。

至於​彰化衛生局採檢程序問題吵了一個星期，黃珊珊認為，防疫期間，中央指揮中心主導整個防疫工作，地方政府都是執行者，意見或有不同，但是基於防疫的善意，應沒人想要做不好，採檢規定一直都由中央主導，地方政府大多只是配合依規定辦理，主動採檢發現陽性，如果有違反規定，那就好好說清楚，不需要吵成這樣。

黃珊珊還說，大家都是想幫忙找出問題，這更不該是藍綠問題，現在吵成一團，問題本質反而被模糊，台北市長柯文哲常說專業問題專業解決，這個就是專業問題，台灣疫情穩定，實在不必自亂陣腳，交給專家討論，只要沒有社區感染，疫情控制得當，才是人民關心的事，疫情已經很令人心煩，吵架不會讓病毒不見。​

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