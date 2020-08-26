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全國最多！新北市開「7班星兒準備班」　供70自閉症兒免費體驗

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▲▼ 全國最多！新北市開「7班星兒準備班」 。（圖／新北市教育局提供）

▲自閉症兒童入學準備班，模擬小一新生上課、活動、用餐等各種情境，親師生協力增能，幫助星星兒提早適應國小生活 。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市今年暑假在永福、永和、大觀、樹林四間國小開辦7班自閉症兒童入學準備班，模擬小一新生上課、活動、用餐等各種情境，親師生協力增能，幫助星星兒提早適應國小生活。

教育局張明文局長表示，新北市重視每年開設的自閉症兒童入學準備班，今年更首次與民間機構（中華民國自閉症基金會）合作，開設全國最多入學準備班共7班，提供70個名額完全免費，並於新北四個行政區域擴大開辦體驗營，減少家長舟車勞頓，每梯規劃3星期長時間的體驗營，以發揮準備班之實質功效，讓自閉兒能早日適應小一團體新生活。

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▲▼ 全國最多！新北市開「7班星兒準備班」 。（圖／新北市教育局提供）

▲社交活動及人際互動技巧也是星星兒入學準備班重要課程。（圖／新北市教育局提供）

教育局說明，為讓家長充分瞭解課程安排及配合事項，特別在體驗營開辦前先行在光榮國小辦理家長說明會，邀請所有參與學生的家長與會，讓星星兒參與課程活動更加圓滿、精緻，也期能減低家長的身心壓力；另外也辦理2場的「家長成長營」，協助父母身心調適、學習輔導孩子的知能、並提供家長們經驗交流及心得分享的機會，讓親師生協力融合轉銜，強化更深度的輔導效能。

一名去年參加自閉症兒童入學準備班的家長林太太分享，特教老師提供親子互動的技巧以及親師溝通的撇步，孩子開學後的生活適應良好，入學準備班的教導功不可沒。

▲▼ 全國最多！新北市開「7班星兒準備班」 。（圖／新北市教育局提供）

▲星星兒準備班轉銜方案課程受到孩子的喜愛，也深受家長肯定支持。（圖／新北市教育局提供）

而本次參加的星星兒小欣的媽媽蔡小姐則表示，從今年2月就開始關注此活動，感謝教育局不受疫情影響，還是堅持開了入學準備班，而且完全由教育局補助經費，讓家長無後顧之憂。希望以後每年能夠繼續開班，讓星星兒及家長受惠。

▲▼ 全國最多！新北市開「7班星兒準備班」 。（圖／新北市教育局提供）

▲星星兒入學準備班結業。（圖／新北市教育局提供）

教育局強調，希望借重自閉症基金會經驗，協助辦理銜接體驗營，降低小一星星兒、家長、教師的不安。教育局表示，自閉症入學準備班就像小一生活的縮影版，讓老師能預測孩子表現，並讓家長提早做好準備，在超前部署下共同為孩子搭起適應小一生活的成功橋樑，讓參與轉銜過程的小星兒們，透過準備班的經歷，成為他們未來唸小學最充足茁壯的成長養分。

▲▼ 全國最多！新北市開「7班星兒準備班」 。（圖／新北市教育局提供）

▲星星兒結業展。（圖／新北市教育局提供）

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