斷母頭無罪內幕！「吵架只要做愛就會和好」　他硬弄傷女友理由竟可無罪

圖文／鏡週刊

斷母頭無罪二審審判長陳筱珮等人組成的合議庭在高院名氣響亮，不少案件的法律見解與一審法官不同，有的案件改判無罪或輕判，導致相對應的二審檢察官為了在時限內寫上訴書，經常忙得不可開交。

根據統計，以高檢署約70位檢察官的上訴案件量估算，陳筱珮合議庭的被上訴率偏高，光是這一庭就占了全高檢署約1/4的上訴案件量，讓不少檢察官敬畏三分。

其中，該庭對一起性侵案的判決，至今仍令司法圈議論紛紛。台北市一名男子阿偉與女友小如因金錢問題發生爭吵，男方被控性侵女友，女方當時表明「你不要碰我」，拒絕發生性行為，卻仍被掀開上衣搓揉胸部及強脫衣褲舔下體，還遭阿偉以手指插入下體。

小如死命抵抗，對阿偉拳打腳踢，不斷高喊不要，男方才罷手，事後小如出示驗傷單提告，顯示大腿多處瘀傷，一審法官因此依強制性交罪將阿偉重判1年8個月。

不過，全案上訴二審遇到陳筱珮這庭，阿偉並未出庭，合議庭根據一審辯詞，阿偉提到小如之前對他說，如果雙方吵架，只要將她帶到床上發生性行為就好了，加上二人之前也經常發生類似的事，小如剛開始也會先反抗的踢、踹，之後就都和好，這次知道小如真的不願意，後來就停止動作。

合議庭認為阿偉循同樣模式向女友求和，並無違反小如意願，且發現小如反應與過去不同就停止性行為，因此改判無罪。檢方認為判決理由太離譜，已提起上訴，最高檢察署也認為，縱屬夫妻、情侶，或曾有性關係的對象，仍有隨時可拒絕發生或繼續發生性行為的權力。

最高檢認為，小如昔日與阿偉交往時，雖同意發生性行為，但並不表示本案發生時，必然同意與他再度發生性關係，況且阿偉曾坦承，案發時小如並沒有同意發生性行為，對於院方如何判定違反被害人意願標準，已在今年6月向最高法院刑事大法庭聲請統一見解。

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