動團反對TNVR入法！揭衝擊飼主責任「流浪動物問題更無解」

▲動法盟認為，流浪犬TNVR入法，將衝擊「飼主責任」之規範與教育。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

立法院今（25日）召開遊蕩動物TNVR入法公聽會，討論流浪犬捕捉、絕育、防疫及回置入法議題，動物保護立法運動聯盟（動法盟）聯合聲明，流浪動物問題的解決首重源頭管理。動法盟支持TNVR，但應是過渡性措施，流浪狗TNVR不必入法。

動法盟指出，TNVR是國際上認可且重要的流浪動物減量的重要手段之一，目前雖未立法但已在推行，其中「回置」應視為過渡且不得已的最後手段，台灣地狹人稠，部分地區流浪犬對野生動物保育和交通安全，已形成衝擊，犬隻絕育後回置不宜做為流浪犬減量的行政主軸，需更多元、周延之犬隻族群管理計畫方能真正達到流浪犬減量的目標，並非TNVR立法即可以解決。

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▲動法盟認為，TNVR立法爭議多難形成共識，政府應做更有效源頭管制。（示意圖／取自免費圖庫Max Pixel）



動法盟認為，流浪犬TNVR入法，將衝擊「飼主責任」之規範與教育，流浪動物問題更無解決之日。飼主責任觀念若無法普遍建立，流浪狗源頭不絕，「繁殖買賣」、「家犬成為流浪犬」、「TNVR由政府負擔經費與責任」三者間，將形成弔詭的「產業鏈」，不斷循環消耗無辜動物的生命、愛狗人的心力、民間善款與政府公帑。

動法盟表示，世界動物衛生組織（OIE）針對流浪犬族群管理之建議，強調飼主責任、繁殖買賣業管理、家犬絕育等。此外，國際間任何具類似問題之國家，皆無TNVR立法的例子。以前行政單位拒絕TNVR，所以才有TNVR法制化倡議，藉此争取空間。如今中央與大部分的地方政府已接受並執行，不需要立法。

動法盟最後呼籲，TNVR立法爭議多也難形成共識，政府應該做更有效的源頭管制，包含將當前遊蕩犬隻熱點政策擴大成「短期密集大絕育」重要政策，而不是立法讓狗可以流浪街頭。

