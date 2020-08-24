千萬年丹霞地貌遭情侶「刻字❤表白」！恢復原貌至少需600年

▲陝西榆林丹霞地貌遭情侶刻字破壞。（圖／CTWANT提供，下同）

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被列為世界文化遺產的陝西榆林丹霞地貌近日遭到人為破壞，一對情侶竟將名字刻在岩石上，刻字落款時間為8月21日。目前主要景區已被鐵絲網圍起進行保護，景區管理部門和景區警務室已介入調查，並傳喚當事人進行約談，而想要將景觀恢復原貌，至少需要600年以上的時間。

綜合陸媒報導，中國陝西榆林的丹霞地貌近日遭到一對情侶在岩石刻上大名，甚至還畫上愛心，落款時間為8月21日，遭破壞的面積長約1.5公尺，讓遊客忍不住吐槽，「我不知道你們能不能長久。」

丹霞地貌的是一種沉積在內陸盆地的紅色岩層，這種岩層在千百萬年的地質變化過程中，被水切割侵蝕，形成了紅色山塊群，主要分布於中國、美國西部、中歐和澳大利亞等地，以中國分布最廣，2010年8月，聯合國世界遺產大會決定將「中國丹霞」列入世界自然遺產。經此破壞，想要恢復原貌得需要600年以上的時間，遊客相當氣憤，「好像沒看到景區的人，我看了特別氣憤，因為這麼珍貴億萬年的東西，讓人看了非常揪心。」

據了解，整個景區目前處於開發狀態，尚未向遊客開放，但刻字地點不在核心景區範圍內，一直處於對外開放的狀態。目前景區管理部門和景區警務室已介入調查，並傳喚當事人進行約談，主要景區也已被鐵絲網圍起進行保護。

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