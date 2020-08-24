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台東基督教醫院癌症中心　2大名醫大有來頭...師出中研院

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▲東基癌症大樓盼成為台東人的癌症大樓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東基癌症大樓盼成為台東人的癌症大樓、癌症中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東基督教醫院「盼望樓」2樓是癌症中心。原本在舊醫療大樓的血液暨腫瘤內科、放射腫瘤科門診、癌症諮詢中心及化學治療室，已全部集中在癌症中心，病人看診及治療不必在新舊大樓間穿梭。國內血液腫瘤、骨髓移植專家，也是衛生福利部台東醫院院長的樊聖亦支援開診。東基癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，目標是癌症中心週一至週五每天都有專科醫師門診，方便有需要的病人看診。

為縮短台東民眾的治癌之路，放射腫瘤科專家鄭鴻鈞在執業生涯最成熟的階段進駐東基，並擔任癌症中心副院長。前往和信治癌中心醫院受訓的放射腫瘤科團隊於今年初回到醫院後，2月3日開始以位於盼望樓地下2樓的直線加速器，提供放射治療服務。放射腫瘤科、血液暨腫瘤內科門診也搬遷至盼望樓2樓，化學治療室及提供民眾癌症照護諮詢的癌症諮詢中心隨後遷入，癌症病人就醫、諮詢都在同棟樓、同樓層，癌症登記人員亦到位。

請繼續往下閱讀...

鄭鴻鈞表示，東基期許成為台東人的癌症中心，依病人需求為考量，前端的「預防篩檢」、治療期的「治療照護」、癌後的「長期追蹤」，都在長期規劃之列。癌症治療部分，以每週一至五每天都有專科醫師門診為目標，因此，血液暨腫瘤內科門診部分，除了醫師劉漢鼎，再邀請部東院長樊聖前來支援每週一診次，並協助東基癌症中心未來防治專案的推動。

鄭鴻鈞指出，早期國內尚無腫瘤專科醫師，中央研究院生物醫學科學研究所啟動腫瘤專科醫師計畫，訓練國內第1批腫瘤專科醫師，共有13人。「樊聖與自己都參與其中，之後各自發展有成，想不到去年不約而同地到台東服務。於是邀請以其專長支援東基開設門診，藉助其血液腫瘤及骨髓移植專長，在診斷及治療後續照顧上，給病人妥適的建議與照顧。」

樊聖說，各項醫學治療方法日新月異，尤其是腫瘤學，近年如爆炸般的發展，每週都有新知識，醫師為了解決病人的問題，需要不斷吸取新知。換句話說，醫師需要病人的刺激，才有進步的空間，而東基癌症中心團隊正在新創立階段，支援東基對台東病人有益，也有助保持自己的治療技術。

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